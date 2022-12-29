新华社北京12月29日电（记者叶昊鸣）记者29日从交通运输部了解到，2023年1月8日起，将取消乘客出入客运场站、乘坐公共交通工具测温要求，提醒引导乘客进站乘车期间全程佩戴口罩、做好手卫生。

近日，根据国务院联防联控机制综合组印发的《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》，交通运输部印发通知，优化调整交通运输领域有关疫情防控措施。

通知要求，加强从业人员个人防护，取消交通运输服务一线从业人员定期核酸检测要求，做好健康监测，实施症状管理。从业人员上岗期间佩戴口罩，做好手卫生，出现发热等症状时及时报告单位，必要时开展抗原或核酸检测。积极推动地方疫情防控领导机构优先保障交通运输行业防疫物资供应和从业人员新冠病毒疫苗接种，对于无疫苗接种禁忌、符合接种条件的从业人员均需完成新冠病毒疫苗加强接种。对出现症状超过7天或症状消失的从业人员，可在严格个人防护的情况下恢复相关工作，其中对驾驶员上岗要坚持从严审慎原则，确保身体状况胜任安全行车行船要求。

通知提出，将加强运输组织和服务保障。做好客运场站、公路服务区、交通运输工具日常公共卫生管理。疫情流行期间做好环境清洁消毒和通风换气，原则上每日消毒不少于1次、通风不少于2次，节假日期间适当增加消毒通风频次。持续做好医疗、民生以及煤炭、粮食等重点物资运输服务保障工作。同时推进电子化和非接触式作业，根据需要适当保留人工窗口，服务老年人等运用智能技术困难的群体。客流高峰期及时增开进站安检通道、售票窗口，减少乘客聚集。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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