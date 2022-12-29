国家发展改革委12月29日在线上召开新闻发布会。人民网记者 许维娜摄

人民网北京12月29日电 （记者许维娜）日前，国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》(以下简称《规划》)。《规划》是我国现代物流领域第一份国家级五年规划，对于加快构建现代物流体系、促进经济高质量发展具有重要意义。

《规划》包含哪些内容？会对中国物流业带来哪些变化呢？国家发展改革委是如何推动这些措施尽快落地？

29日，国家发展改革委召开线上专题新闻发布会，介绍《“十四五”现代物流发展规划》有关情况，国家发展改革委经济贸易司副司长张江波围绕具体热点问题进行了回应。

深入推进物流降成本

近年来，国家发展改革委牵头报请国务院印发系列综合性政策文件，从深化“放管服”改革、加大减税降费力度、加强重点领域和薄弱环节建设、推动物流信息化标准化智能化、深化产业联动融合和信息互联互通等方面出台了一系列举措，基本构建起推进物流提质增效降本政策框架体系。

“社会物流成本水平是国民经济发展质量和综合竞争力的集中体现。”张江波表示，在各相关部门、全行业共同努力下，我国社会物流成本水平稳步下降，2021年，社会物流总费用与GDP的比率为14.6%，较2012年下降3.4个百分点，与主要经济体差距不断缩小。

张江波称，为深入推进降低物流成本，更好支撑实体经济高质量发展，《规划》将“推动物流提质增效降本”作为“十四五”时期现代物流发展的重要任务，明确提出到2025年，社会物流总费用与GDP的比率较2020年下降2个百分点左右。对此，《规划》重点从三个维度加大政策引导：

一是巩固减税降费成果。严格落实已出台的物流减税降费政策，推进现代物流领域发票电子化，落实物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税减半征收、购置挂车车辆购置税减半征收等税收优惠政策，坚决治理乱收费、乱罚款、乱摊派，依法治理“只收费、不服务”行为，清理规范铁路、港口、机场等收费。

二是更加突出提质增效。重点聚焦全链条降成本、系统性降成本，强调通过提高物流发展质量、增进物流效率来推动降低社会物流成本水平，一方面，推动解决跨运输方式、跨作业环节瓶颈问题，扩大低成本、高效率干支仓配一体化物流服务供给；另一方面，进一步优化货物运输结构，合理有序推进大宗商品等中长距离运输“公转铁”“公转水”，推动铁路货运量占比较2020年提高0.5个百分点，集装箱铁水联运量年均增长15%以上，促进以压缩物流各环节绝对成本为导向的“数量型降成本”，向以完善物流运行体系、提高物流质量效率为重点的“系统型降成本”转变。

三是推进深层次降成本。促进物流业与制造业深度融合，促进企业协同发展，推动设施联动发展，支持生态融合发展。加快库存周转，减少社会物流保管和管理费用。稳步推进国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地等重大物流基础设施网络建设，不断健全“通道+枢纽+网络”现代物流运行体系，推动物流规模化、网络化、组织化、集约化发展，更大范围、更深层次推动降低社会物流成本水平。

三方面做好国家物流枢纽经济示范区创建工作

“十四五”规划《纲要》对“推进120个左右国家物流枢纽建设”作出明确部署。《规划》也提出“建设20个左右国家物流枢纽经济示范区”。

张江波称，截至目前，国家发展改革委已会同交通运输部发布4批年度重点建设名单，共95个国家物流枢纽（其中“十四五”时期发布2批重点建设名单，共50个国家物流枢纽），覆盖30个省（区、市）及新疆生产建设兵团，基本构建起“通道+枢纽+网络”的现代物流运行体系框架。

张江波表示，从国家发展改革委会同国家物流枢纽联盟组织开展的监测评估情况看，相关枢纽建设取得明显成效，集聚效应不断增强，运营效率效益显著提升，在纳税、就业等方面社会贡献持续提高，枢纽作为物流设施网络核心节点、区域物流活动组织中心、产业集聚发展重要平台的地位和作用越来越凸显。特别是面对今年复杂多变的疫情形势，相关枢纽认真贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，充分发挥物流“国家队”作用，全力畅通交通运输“大动脉”，积极打通城乡配送“微循环”，有效保障应急物资中转分拨，努力维护生活物资和重要生产物资保供稳价“生命线”，前10个月平均货物吞吐量同比增长3.7%，高于全国物流行业平均水平，体现出较强的承压能力和发展韧性，对全国物流网络的骨干支撑能力进一步提升。

“目前，我们正在会同有关方面开展基础课题研究，下一步将在现有成果基础上研究提出具体实施方案。”据张江波介绍，初步考虑，重点从三个方面指导地方做好国家物流枢纽经济示范区创建工作：

一是打造枢纽经济发展承载空间。统筹考虑国家物流枢纽空间布局，以及与枢纽紧密相关、高度联动的相关产业发展布局，明确国家物流枢纽经济示范区的主要载体、辐射范围，加强相关配套基础设施建设，营造低成本、高效率的产业发展环境，为现代物流和相关产业深度融合发展创造有利条件。

二是构建供需适配的产业体系。紧密结合不同类型枢纽的主体功能定位，以及区域特色优势产业基础条件，打造区域性产业集群，既充分发挥枢纽对相关产业规模扩张、质量提升的支撑引领作用，又借助相关产业发展带来的物流市场需求，巩固提升枢纽的物流组织中心作用，推动枢纽与相关产业相互促进、共同发展。

三是培育深度融合的产业生态。促进枢纽与相关产业协同联动和融合发展，打造以枢纽为核心的产业链供应链体系，引导制造、商贸、物流、金融等企业依托枢纽，实现上下游各环节资源优化整合和高效组织协同，发展敏捷制造、准时生产等精益化生产模式，探索发展虚拟生产、云制造等现代供应链模式，提高枢纽创新发展和价值创造能力。

进一步促进即时配送行业健康有序发展

《规划》将“强化现代物流对社会民生的服务保障”作为“十四五”期间的重要发展方向，下一步将从哪些方面重点推动？

张江波表示，现代物流兼具生产性服务业和生活性服务业的双重特点，不仅是促进市场供需对接和实体商品流通的重要基础，而且创造了大量就业岗位，据行业协会统计，我国物流相关从业人员超过5000万人，对稳就业具有重要意义。

张江波介绍，近期，国家发展改革委将重点推进两方面工作：一方面是促进即时配送行业健康有序发展。即时配送是综合运用新一代信息技术和人力众包等模式，实现点到点、无仓储、无中转、即需即送的快捷物流服务。在餐饮外卖特别是疫情催生的“宅经济”带动下，即时配送实现高速发展，在保障生活物资供应、改善居民消费体验、促进扩大消费等方面发挥了积极作用。据有关行业协会反映，2022年我国即时配送订单预计超过400亿单，同比增长30%左右，市场规模达到约2000亿元。作为跨界融合的新兴现代物流业态，即时配送与现行政策体系、管理机制不完全适应，行业发展面临一系列突出问题，包括适应即时配送特点的政策框架体系不完善、传统劳动保障制度不适应新就业形态劳动者权益保障需要、平台企业协同管理作用发挥不足以及标准规范、配套设施设备不健全等。

对此，张江波透露，国家发展改革委正牵头研究制定综合性政策文件，加强系统谋划和总体部署，进一步促进即时配送健康有序发展。

另一方面，国家发展改革委也将积极推进城郊大仓基地布局建设，拟重点面向大城市布局建设一批城郊大仓基地，统筹发挥城郊大仓基地贴近消费市场、综合服务能力强，以及国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地资源集聚能力强、服务辐射范围广、一体化运作效率高等优势，推动形成“平时服务、急时应急”的“国家物流枢纽（国家骨干冷链物流基地）+城郊大仓基地”的生活物资物流设施网络，有效提高城市物流体系“平急转换”水平、城市生活物资和消费品保障能力。

(责编：郭思邈、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经