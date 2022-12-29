12月29日，中国商飞公司向市场交付第100架ARJ21飞机，标志着国产喷气支线客机进入批量化生产、规模化运营、系列化发展的新阶段。

批产交付百架飞机，是一款商用飞机发展的重要里程碑，意味着ARJ21飞机航线机队的运行性能、水平与主流机型相当，标志着该机型的安全性和可靠性得到航空公司和民航市场的充分检验。

ARJ21飞机已经先后向国内外客户交付100架，累计开通航线316条，通航城市118座，安全载客近600万人次，初步形成覆盖华北、东北、华南、西南等地区的国内航线网络，丰富拓展了我国支线航空运输网络。

中国商飞公司于2017年6月28日取得中国民航局颁发的ARJ21飞机生产许可证（PC）后，加速推动ARJ21飞机批产能力建设，不断完善批产管理体系，形成年产50架的生产能力。

2022年12月18日，中国商飞公司向其首家海外用户印尼翎亚航空交付了第一架飞机，迈出了ARJ21飞机海外运营的第一步。同时，ARJ21飞机正在加快系列化发展，公务机、医疗机、货机等衍生机型研制稳步推进。（记者贾远琨）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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