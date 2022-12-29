人民网 王绍绍

当前，我国制造业正加速向智能化方向发展，许多工厂正从刚性制造流水线模式转型为智能工厂、柔性制造。国家统计局日前发布的数据显示，前三季度，全国规模以上工业增加值同比增长3.9%，高技术制造业、装备制造业增加值分别增长8.5%、6.3%。

近日，“2022（第八届）先进技术应用与产业化发展深度对接大会”在广州召开，大会以“聚焦前沿产创融合”为主题，围绕黄埔区“万亿制造”四梁八柱产业，搭建智能制造和先进制造成果转化引导、供需对接匹配和产业合作交流的平台。

会上，广州市委常委、黄埔区委书记、广州开发区党工委书记、管委会主任陈杰表示，黄埔区作为广州实体经济主战场、科技创新主引擎，始终坚持科技是第一生产力，积极引育高端创新资源和要素，大力提升科技创新能级。广州实验室、大湾区国创中心等一批战略科创平台入轨运行。

“本届大会搭建了服务广州市战略新兴产业发展的平台，紧贴前沿技术和产业发展方向。”中国航天系统科学与工程研究院副院长李天春在致辞中表示，希望各参会企业和投融资机构为粤港澳大湾区智能制造和先进制造赋能。

开幕式上，湾区半导体信息产业基地、中俄科学城产业园及成果转化投资基金、卫浦医学成果转化谷、新兴电子材料研究院4个先进技术产业化项目落地黄埔。大会的先进技术路演活动和“中国先进技术优秀项目成果展”，成功吸引60多家企业及其先进技术优秀项目“云参展”，搭建起一个对接成果交流转化的平台。（实习生施懿芝对此文亦有贡献）

(责编：郭思邈、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经