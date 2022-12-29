人民网北京12月29日电 （焦磊）今日，由人民网主办的“2022人民财经高峰论坛”在北京举办。本届论坛以“领航中国——走好‘中国式现代化’新征程”为主题，深入解读党的二十大精神，围绕中央经济工作会议部署洞察经济发展规律，把握时代发展大势，探讨未来发展前景。

在以“创新引领打造美好生活‘新场景’”为主题的圆桌论坛上，蒙牛集团副总裁魏薇表示，乳业是一个非常注重创新的行业。乳业的创新具有多个维度，其中包含产品研发创新、生产技术创新、营销创新以及数字化管理的创新。

“乳业的产业链横跨三个产业，资源环境约束很大，数字化已成为乳制品行业实现产业升级、降本增效的重要一环。”魏薇表示，作为产能超过1000万吨的乳业制造领军企业，蒙牛利用数字化和智能化的技术手段，打造出自己的“最强大脑”，推动乳品研发、原料采购、制造、物流、销售全链条从传统模式向智能化、网络化升级，实现“消费者在线、渠道在线、供应链在线、管理在线”四大数字化管理模式。

魏薇介绍说，蒙牛智慧牧场实现“云上养牛”模式，每一头奶牛从出生起所有的健康数据，都可以在云上实时监测，并根据健康标准，适时调整饲料配比、环境等，确保每一头奶牛的健康。同时，蒙牛实现了每一包牛奶的质量安全信息都可追溯，从养牛到加工生产、物流配送，所有的指标数据都存储在云端。

“蒙牛锚定国家‘十四五’战略规划，提出了‘再创一个新蒙牛’的五年规划。”魏薇说，蒙牛将不断为消费者提供更营养、更绿色的优质乳品，为乳业的中国式现代化发展输入新动能。

(责编：郭思邈、吕骞)

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