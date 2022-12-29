人民网北京12月29日电 （焦磊）今日，由人民网主办的“2022人民财经高峰论坛”在北京举办。本届论坛以“领航中国——走好‘中国式现代化’新征程”为主题，深入解读党的二十大精神，围绕中央经济工作会议部署洞察经济发展规律、把握时代发展大势、探讨未来发展前景。

在以“创新引领打造美好生活‘新场景’”为主题的圆桌论坛上，斑马智行CMO成力表示，操作系统是决定汽车智能化、网联化胜负的关键，本土企业将通过自主创新实现一系列关键技术突破，推动国内智能网联汽车实现“换道超车”。

近年来，汽车产业迎来创新变革的历史性机遇，电动化、智能化、网联化成为产业变革的核心趋势。成力表示，智能网联汽车是决定胜负的“下半场”。实现智能网联汽车高质量发展，要立足中国国情和产业优势，推动智能网联汽车中国方案落地。坚持高水平科技自主创新，实现操作系统和芯片等关键技术突破，为智能网联汽车与智慧城市的融合发展提供关键基础设施，并与行业伙伴共同构建开放的新生态。

成力介绍，斑马智行致力于智能网联汽车操作系统的开发与推广，目前正打造符合中国方案要求的操作系统，为智能网联汽车与智慧城市的融合发展提供关键基础设施。

今年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，明确把“数字技术与实体经济深度融合”作为我国数字经济发展的重要主线，并提出“数字经济对实体经济提质增效带动作用显著增强”的发展目标。

伴随智能网联汽车的蓬勃发展，“智能化”已经成为汽车创新变革的主战场，操作系统的重要价值日益突显。成力介绍，在汽车的智能座舱中，斑马智能提供智能人机交互产品与服务，AI语音助理能够语音识别需求，并主动学习进化；AR和3D导航可以让驾驶者轻松做出行车决策。

“未来，本土企业将通过自主创新实现一系列关键技术突破，推动国内智能网联汽车实现‘换道超车’，共同加速产业转型升级，为百姓提供更加智能化的汽车产品与服务，构建出更便捷、高效的交通体系，缓解交通拥堵、提升交通安全和效率、实现节能环保，提升人民幸福感和安全感。”成力说。

(责编：郭思邈、吕骞)

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