财政部部长刘昆：2023年要更直接更有效发挥积极财政政策作用
新华社北京12月29日电（记者申铖）在29日于北京举行的全国财政工作视频会议上，财政部部长刘昆介绍了2023年财政工作重点。他表示，2023年，积极的财政政策要加力提效，更直接更有效发挥积极财政政策作用。
回顾2022年，刘昆表示，今年以来，各级财政部门抓好稳经济一揽子政策措施落实，各项财政政策早出快出，推动稳住宏观经济大盘。加大财力下沉力度，切实保障基层财政平稳运行。支持保粮食能源安全，保障产业链供应链稳定，推动经济总体回稳向好。
展望2023年，他指出，明年实施积极的财政政策，要重点把握好五个方面：一是完善税费支持政策，着力纾解企业困难；二是加强财政资源统筹，适度扩大财政支出规模；三是大力优化支出结构，不断提高支出效率；四是均衡区域间财力水平，促进基本公共服务均等化；五是严肃财经纪律，切实防范财政风险。
过去几年，通过实施大规模减税降费，我国税收收入占GDP比重从2018年的17%左右下降至2021年的15%左右。刘昆介绍，2023年，要进一步增强财政政策的针对性有效性，优化完善助企纾困政策，激发各类市场主体活力，落实落细就业优先政策，大力提振市场主体信心。
发挥财政稳投资促消费作用，着力扩大国内需求；提升科技投入效能，推动建设现代化产业体系；切实兜牢民生底线，持续增进民生福祉；积极稳妥防范化解风险隐患，牢牢守住不发生系统性风险底线；深入推进改革创新，全面提升财政管理现代化水平；大力加强财会监督，进一步严肃财经纪律；深化对外财经交流合作，推进更高水平对外开放……会议明确了2023年财政领域多项重点工作。
刘昆表示，明年经济社会发展任务重、挑战多。要对标对表中央经济工作会议部署要求，加大财政宏观调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展的合力。
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