科技创新永无止境，探索者的脚步震撼人心。为了讴歌、致敬、大力弘扬科学家精神，今年10月，人民网推出由小糊涂仙·睿冠名的《致敬时代的探索者》大型微纪录片栏目。截至12月30日，栏目已陆续推出3期人物微纪录片，全网浏览量达1520万，广大网友纷纷点赞“探索者”们的优秀精神品质和先进事迹。

党的十八大以来，我国科技实力正在从量的积累迈向质的飞跃、从点的突破迈向系统能力提升，科技创新取得新的历史性成就。“科学成就离不开精神支撑”。我国科技事业取得的历史性成就，是一代又一代矢志报国的科学家前赴后继、接续奋斗的结果。

栏目首期聚焦北斗三号卫星系统总设计师陈忠贵的探索故事。在国际技术封锁，没有经验可借鉴的重重压力和困难下，中国航天科技从一张白纸，到建成全球第四个自主航空系统，创新成就瞩目。陈忠贵在节目中提到，在北斗建设初期，有些产品起步晚，没有经过大量应用验证。大家从设计源头做起，每一台单机、每一种元器件和原材料都立足自主可控，通过精心设计、协调、测试和验证，最终实现了单机产品、核心元器件、原材料全部国产，避免了被国外“卡脖子”的困局。

“一个新事物从无到有，从零到一的过程，注定是艰难的，尤其是在技术基础薄弱，没有经验可以借鉴的情况下，可即使这样，我们还是探索着，披荆斩棘出一条路。”陈忠贵说。

在第二期节目中，港珠澳大桥总设计师、全国工程勘察设计大师、中国交建副总工程师孟凡超讲述了以匠心创造世界奇迹的探索事迹。2018年10月23日，港珠澳大桥正式开通。一桥飞架三地，天堑变通途。15年坚守，3万多人参与；全长55公里、6.7公里海底沉管隧道；成就多项世界之最，堪称桥梁史上奇迹……它将粤港澳三地紧密地联系在一起。建设之时，这里汇聚了许许多多优秀的建设者，集成了世界上最先进的管理技术和经验。上百家建设单位、上万建设者群策群力，建成了这项世界公路建设史上技术最复杂、施工难度最高、工程规模最庞大的桥梁。

“这项工程一度被西方国家认为是一件不可能完成的事情，但我们不仅做到了，我们还在乘风破浪中创造了桥梁建设史上诸多世界之最。”孟凡超说，“人这一生都会走很多的路，但当没有路的时候，就需要有人来创造一条不一样的路。探索永无止境，创新也没有终点，跟随初心，脚踏实地，努力寻找更优解。”

12月上线的栏目第三期，聚焦中国援非抗击埃博拉疫情医疗队（赴塞拉利昂第三批）首席科学家童贻刚与病毒斗争背后的故事。从事分子生物学研究30多年间，童贻刚带领团队奋战于疫情一线，与时间赛跑，与病毒较量，在西非与致命病毒“埃博拉”搏斗，在繁华都市同“猪瘟”等病毒较量，为全球抗击多种新发传染病毒提出“中国方案”。

“有人说我们是最美逆行者，但是对于我们来说，逆行不过是前往自己阵地的冲锋。”在童贻刚看来，攻关是翻越一座又一座高山，没有寻常路，更无捷径走，对未知世界充满好奇，不断追求、不断探索是科技工作者的天性，也是人类进步的必由之路。“我的目标是在充满荆棘的探索之路上，探索病毒感染的分子机制和控制病毒感染的技术手段，与病毒顽强斗争，这一点从未动摇。”童贻刚说。

探索无处不在，唯有持续的创新与突破，才能进无止境，在万般可能中寻觅答案，在诸多平凡中睿见不凡。《致敬时代探索者》将持续弘扬探索精神，传播探索故事，通过镜头，一起和“探索者”们迈过时间的洪流，见证突破行业难题的汗水、泪水与喜悦……

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(责编：董童、李源)

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