人民网北京1月3日电 （记者杜燕飞）2022 年12月，两个能源项目同时在辽宁省朝阳市和甘肃省酒泉市集中开工。这两个项目背后的设计者是成立于1953年的中国能建中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司（以下简称“华北院”）。

华北院党委书记、董事长梁政平表示，未来煤炭清洁高效利用以及新能源全方位开发，成为了行业发展的大趋势。在此大背景下，设计单位要积极助力能源大基地、大通道建设，提供“清洁能源+全业务链”综合能源技术方案。

据介绍，辽宁朝阳储能电站国家示范项目，是全球首座人工硐室300兆瓦压缩空气储能项目，破解了压缩空气储能受地理条件制约的难题。甘肃酒泉风光氢储及氢能综合利用一体化示范项目，是甘肃首项集气态和液态绿氢绿色合成氨于一体的氢能综合利用项目。

围绕设计赋能能源行业高质量发展，梁政平表示，在新能源制氢方面，设计院构建了“风光氢+绿色化工”一体化应用解决方案，贯通能源与化工两大业务领域，凭借风光资源匹配、节水等核心技术，形成了源网荷储一体化模式；在储能领域，设计业务要贯穿规划咨询、勘察设计、投建营等全产业链，与头部企业、科研单位建立合作，推动重力储能项目推广；在城市建设方面，设计单位要拓展全城市业务，将低碳化、数字化理念融入城市建设业务。依托双碳数字城市管理平台，打造高端化、智能化、低碳化的绿色智慧标杆化城市，助力“双碳”数字城市新发展。

(责编：郭思邈、高雷)

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