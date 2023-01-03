国家发改委：2023年1月3日24时起国内成品油价格按机制上调
2023年01月03日17:10 | 来源：人民网
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人民网北京1月3日电 （记者申佳平）今日24时，国内成品油新一轮调价窗口开启。
国家发展改革委官网显示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年1月3日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高250元和240元。
国家发展改革委表示，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。
图片来源：国家发展改革委官网
(责编：申佳平、吕骞)
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