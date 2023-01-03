人民网北京1月3日电（记者车柯蒙）日前，国家税务总局印发《关于开展2023年“便民办税春风行动”的意见》（以下称《意见》），以“办好惠民事·服务现代化”为主题，连续第10年开展“便民办税春风行动”。今年首批措施先行推出六方面17条便民办税缴费举措，后续还将分批推出系列接续措施，切实为纳税人缴费人办实事解难题，营造优质税收营商环境。

记者梳理发现，《意见》围绕“诉求响应提质”“政策落实提效”“精细服务提档”“智能办税提速”“精简流程提级”“规范执法提升”六个方面，先行推出首批17条措施：

在诉求响应提质方面，推出组织开展全国纳税人缴费人需求征集、深入开展“税直达”试点等2条措施；

在政策落实提效方面，推出加强企业所得税优惠政策宣传辅导、拓宽个人所得税汇算清缴优先退税人员范围、深入开展第32个全国税收宣传月活动等3条措施；

在精细服务提档方面，推出发挥税收大数据作用助力企业复工复产、探索为自然人优先提供智能应答服务、开展技术与应用可视答疑试点等3条措施；

在智能办税提速方面，推出建立健全全国统一税务可信身份账户体系便利纳税人多渠道办理业务、支持纳税人在境外通过网上申报等方式直接使用人民币跨境缴纳税款、在数字人民币试点地区推动实现数字人民币缴纳税费等3条措施；

在精简流程提级方面，推出加强协同简化变更登记操作流程、为个人所得税扣缴义务人注销前申请当年度手续费退付提供便利、开发上线个人养老金扣除填报功能、推进全国车船税缴纳信息联网查询与核验以便利纳税人异地办理等4条措施；

在规范执法提升方面，推出优化企业所得税政策风险提示服务、探索优化新设立纳税人纳税信用复评机制等2条措施。

国家税务总局纳税服务司有关负责人介绍，“便民办税春风行动”作为具有鲜明税务特色的服务品牌，既服务发展大局又服务微观主体，自2014年开展以来，截至2022年底税务总局累计推出54类197项523条创新服务举措，各地税务机关细化推出4万余条配套措施，税费服务的精细化、智能化、便捷化程度越来越高，办税缴费体验感越来越好，纳税人缴费人的满意度、遵从度和获得感越来越强。

(责编：郭思邈、高雷)

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