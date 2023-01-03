新华社北京1月3日电（记者戴小河）国家邮政局监测数据显示，元旦假期全国邮政快递业共揽投快递包裹超过21.3亿件。

其中，揽收快递包裹10.6亿件，同比去年元旦假期增长15.2%；投递快递包裹10.7亿件，同比去年元旦假期增长11.5%，在安全平稳运行的同时实现了恢复性增长。

国家邮政局表示，为统筹做好元旦期间各项工作，国家邮政局要求全力以赴做好行业保通保畅工作，充分发挥行业保通保畅工作专班和大型骨干寄递企业作用，支持邮政快递企业尽最大努力保持网络正常运行、指导企业健全完善应急运输保障预案，着力保障各类医疗物资、民生物资有序运输递送。

(责编：袁勃、杨光宇)

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