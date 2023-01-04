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线上线下发力，拓宽消费场景

餐饮业启动数字化“快车”（网上中国）

海外网  李雪钦
2023年01月04日05:09 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　在山西省晋中市平遥古城庆义泉炉食铺内，工人们忙着打月饼、直播卖货。
　　新华社记者 王学涛摄

　　外卖配送、美食直播、菜品分析……不少餐饮企业借助互联网技术转型升级，实现线上与线下相互引流，不断拓宽多样化的数字化消费场景。

　　

　　足不出户享受美食

　　下班路上点个外卖，设置好配送时间，到家就能收到热乎乎的晚饭——这是北京市海淀区上班族刘女士经常做的事情。“上了一天班挺累的，回到家也比较晚，选择这种就餐方式省时省力。”刘女士说。

　　外卖订餐的优势在于其便捷性、高效性、丰富性，让人们足不出户就可以享受到各式各样的美食。目前餐饮企业积极加快数字化转型，“外卖+火锅”“外卖+星级酒店”等新模式不断涌现。例如，眉州东坡开发销售自热火锅、方便担担面等新品，实现了餐饮的线上零售化，并通过电商、直播、APP、小程序等，将餐厅的成品、半成品直接卖到社区。“餐饮企业的改变，要依靠科技实现创新发展，做到线上线下一体的‘餐饮无界限’。”眉州东坡集团相关负责人认为，中餐全产业链的发展机遇已经到来，餐饮企业要加快标准化、零售化、线上线下一体化的进程。

　　“通过外卖让我们更了解‘熟客’。以往大家来‘真功夫’比较喜欢吃的是排骨饭，但外卖运营师带着数据告诉我们，鸡肉也很受欢迎。”真功夫运营中心相关负责人说，公司依托外卖平台对线上消费习惯的数据与分析，完成线上菜品的选择与搭配。比如冬菇蒸鸡饭的热销，就得益于美团的菜品数据分析。

　　业内人士认为，外卖业务培养了消费者，从需求端为餐饮业创造更多市场机会。外卖也拓展了餐饮企业的商圈半径，进一步推动餐饮业的线上线下融合，使餐饮业在堂食之外打造出一个新的利润增长引擎。

　　数字化赋能老字号

　　近几年，餐饮老字号企业通过提升数字化水平，顺应年轻消费群体需求，焕发新的生机。其中，有的老字号推出微信小程序、线上旗舰店；有的老字号引入智慧食安系统，打造智慧餐厅；有的老字号突破堂食餐饮单一供给模式，扩展线上外卖、外带自提等新业务模式，营造更加便捷高效的消费新场景。

　　创办于1950年的峨嵋酒家加速推进数字化探索，利用数据分析，创新外卖服务。例如，根据周边外卖客群进行线上菜单调整，覆盖不同客群的用餐需求：针对写字楼办公人群，上线的餐品以小份菜、双人餐为主；针对社区居民，上线了家宴套餐。峨嵋酒家相关负责人说，拥抱数字化是餐饮企业发展的必经之路，数字化赋能老字号，不仅能降低成本，还能创造更多消费场景。“餐饮老字号既要花心思推出更丰富可口的菜品，也要借助数字化不断优化消费体验，更好满足个性化、多元化消费需求。”

　　老字号餐饮企业正积极改变经营策略，通过线上创意推广等方式，拓宽销售新路径，赢得发展新空间。为了让品牌形象更加年轻化，全聚德推出“萌宝鸭”IP形象，打造了更符合年轻人审美观的品牌新符号。全聚德还开启品牌文化传播新项目“萌宝星厨直播间”，挖掘博大精深的中华饮食文化，发布“星厨探店”“萌宝小星厨”“星厨故事秀”等一批面向年轻群体的产品，通过动漫短视频的形式讲述美食文化，吸引不少网友参与体验。“全聚德是很传统的品牌了，想不到还有这么可爱、这么解压的‘萌宝鸭’文创。”购买了全聚德冰箱贴、马克杯等文创产品的小周说。

　　守护“舌尖上的安全”

　　专家认为，随着餐饮产品不断标准化、锁鲜技术进一步成熟，外卖的生态边界扩大，成为餐饮业发展的新动能。消费者习惯养成和餐饮企业加速线上化，让餐饮业迎来更广阔的发展空间，消费场景、消费品类将更加多样化。

　　如何让消费者吃得更放心，更好地守护“舌尖上的安全”？中国人民大学商法研究所所长刘俊海认为，针对餐饮外卖的一些乱象，必须线上线下一起发力，特别是要激活网络订餐第三方平台的自律监管职责，平台不能当“甩手掌柜”。“规范网络餐饮服务，必须抓住外卖平台这个‘牛鼻子’，通过平台监管商家。”

　　怎样实现对餐饮外卖的全链条监管？专家建议，在商家准入环节，外卖平台要落实审查责任，确保入网商家具有实体经营门店的资格，消灭“黑作坊”；在生产环节，平台要加强抽查检测，确保线上线下餐饮服务同标同质，严查“双重标准”；在配送环节，平台要确保送餐人员个人卫生，容器、餐具、包装等无毒、清洁，严控“配送污染”。

　　业内人士指出，食品的安全和质量是餐饮企业的底线。既要发挥平台企业作用，鼓励餐饮企业通过实时视频“明厨亮灶”，也应完善消费者评价、投诉和维权机制。外卖平台、餐饮企业、消费者、监管部门要联动起来，共同打造良性的“互联网+食品餐饮业”安全生态。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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