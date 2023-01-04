人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中小学互联网接入率达100%（新数据 新看点）

超过3/4学校实现无线网络覆盖

2023年01月04日05:24 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　数据来源：教育部
　　制图：张芳曼

　　本报北京1月3日电  （记者吴丹）根据教育部日前发布的最新数据：我国中小学（含教学点）已全部接入互联网，超过3/4的学校实现无线网络覆盖，中小学数字化教学条件全面升级。

　　据介绍，当前，我国基础教育已经形成了数字化基础设施日趋完备、优质数字教育资源不断丰富、数字化教学应用逐步扩大、师生数字素养不断提高的良好态势，为推进新时代基础教育改革发展提供了有力支撑。

　　数字化基础条件明显改善。2021年全国中小学（含教学点）互联网接入率达到100%，比2012年提高了75个百分点；超过3/4的学校实现无线网络覆盖，99.5%的学校拥有多媒体教室，多媒体教室总数超过400万间，学校配备的师生终端数量超过2800万台。中小学数字化教学条件全面提档升级，基本形成了网络覆盖完全、线下多媒体教学空间和网络教学空间融合的泛在化学习环境，为深入实施基础教育数字化战略创造了有利条件。

　　优质数字教育资源不断丰富。为了让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，加快实现教育现代化，办好人民满意的教育，教育部将原国家中小学网络云平台改版升级为国家中小学智慧教育平台。平台在原有专题教育和课程教学两个板块基础上，拓展至德育、课程教学、体育、美育、劳动教育、课后服务、教师研修、家庭教育、教改经验、教材10个板块，共53个栏目。平台现有资源总量4.4万条，是改版前的4倍；其中，“课程教学”板块资源2.5万课时，是改版前的2.9倍，覆盖30个版本、446册教材。这些优质资源有效服务了学生自主学习、教师教学改进、农村优质资源共享和家校协同育人。

　　教学融合应用更加广泛深入。中小学校和广大教师根据实际需要，在教研、教学、作业等各个环节，积极主动地使用数字技术，创设了同步课堂、专递课堂、智慧课堂、双师课堂、智慧作业、网络教研、线上答疑、自主学习等多场景应用，加强教学数据的分析反馈，有效提升教师教学能力，激发学生学习兴趣，提高了课堂教学效率。国家中小学智慧教育平台自2022年3月上线以来，平台浏览总量快速上升，基本形成世界第一大教育资源数字化中心和服务平台。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月04日 01 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
何宝宏：数字化转型的终点是数字原生
　　人民网北京1月3日电 （记者王震）数字经济与实体经济深度融合的大背景下，数字化转型成为全球目光的焦点。然而，数字化转型之后，数字原生的世界、社会形态又将走向何方？ 近日，“风向Talks 2023”思享会在线上举行。…
元旦假期全国邮政快递业揽投快递包裹超21.3亿件 同比增长15.2%
　　人民网北京1月3日电 （记者杨虞波罗）国家邮政局监测数据显示，元旦假期(2022年12月31日至2023年1月2日)，全国邮政快递业共揽投快递包裹超21.3亿件。其中，揽收快递包裹10.6亿件，同比去年元旦假期增长15.2%；投递快递包裹10.7亿件，同比去年元旦假期增长11.5%，在安全平稳运行的同时实现了恢复性增长。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部