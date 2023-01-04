数据来源：中国国家铁路集团有限公司

制图：蔡华伟

本报北京1月3日电 （记者陆娅楠）记者在1月3日召开的中国国家铁路集团有限公司工作会议上获悉：2023年国家铁路预计完成旅客发送量26.9亿人次，同比增长67.6%；预计完成货物发送量39.7亿吨，同比增长1.8%；全面完成国家铁路投资任务，高质量推进川藏铁路等国家重点工程，预计投产新线3000公里以上，其中高铁2500公里。

2022年，全国铁路完成固定资产投资7109亿元，投产新线4100公里，其中高铁2082公里。一年来，川藏铁路工程首批国家重点专项全面启动，京雄商高铁雄安新区至商丘段、天津至潍坊高速铁路、瑞金至梅州铁路等26个项目开工建设，和田至若羌铁路、合杭高铁湖杭段、银川至兰州高铁中卫至兰州段等29个铁路项目建成投产，自主研发的世界领先新型复兴号高速综合检测列车创造了明线相对交会时速870公里世界纪录。特别值得注意的是，2022年，老少边及脱贫地区完成铁路基建投资3695亿元、占铁路基建总投资80.2%，脱贫地区运送旅客1.1亿人次，运送货物7.9亿吨、减免费用14.5亿元，实施帮扶项目160余个，完成消费帮扶7.87亿元、同比增长18.2%。截至2022年底，全国铁路营业里程达到15.5万公里，其中高铁4.2万公里。

进一步完善的铁路网，有力有效保障了铁路运输。坚持“保重点、增收入、多发送、快接卸”，全力组织电煤保供专项行动，对粮食、化肥、防疫等重点物资精准保供，2022年，国家铁路完成货物发送量39亿吨、同比增长4.7%，其中，电煤14.9亿吨、同比增长13%；坚持“保防疫、保稳定、快反应、控支出”，高效统筹疫情防控和客运组织，2022年，国家铁路完成客运发送量16.1亿人次，圆满完成各项运输服务保障重点任务。

服务共建“一带一路”高质量发展，铁路充分发挥中欧班列战略通道作用，2022年开行中欧班列1.6万列，同比增长9%；西部陆海新通道班列发送货物75.6万标箱，同比增长18.5%。中老铁路开通运营一周年累计发送旅客850万人次，运送货物1120万吨，开行跨境货物列车3000列，跨境运输货值超130亿元。

《 人民日报 》（ 2023年01月04日 10 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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