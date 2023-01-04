四川举行重大项目现场推进活动
涉及项目423个，总投资7483.7亿元
2023年01月04日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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本报成都1月3日电 （记者宋豪新）3日上午，四川省一季度重大项目现场推进活动在成都市举行，推进项目共423个、总投资7483.7亿元。这批重大项目的开工建设，将为推动四川省经济高质量发展提供有力支撑。
据介绍，本次现场推进项目包括能源项目35个、总投资386.2亿元，其中电源项目19个、电网项目15个、煤炭储备基地项目1个；产业项目43个、总投资660.2亿元，其中锂电及晶硅光伏材料项目7个、新型材料制造项目27个、医药医疗器械及食品加工项目9个。
《 人民日报 》（ 2023年01月04日 10 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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