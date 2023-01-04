在刚刚过去的元旦小长假期间，全国各地烟火气升腾、百业回暖。车站机场旅客明显多了，各大景区重新热闹了，很多家庭实现了久违的团聚，不少商圈人气也兴旺起来，尤其是受疫情冲击的餐饮业逐渐走出低谷，一些餐馆重现“排队等位”的景象。

相关部门的数据是更有力的说明——元旦假期全国铁路日均发送旅客较去年11月份增长109%；国内旅游收入265.17亿元，同比增长4.0%；新年首日，全国营业影院数量创下近10个月以来的新高；“2023全国网上年货节”首日，全国网络零售额452亿元，比去年年货节首日增长了6.5%……在疫情防控政策优化调整后的首个假期，拉动中国经济最重要的“三驾马车”之一——消费正在回暖，传递出中国经济向上向好的积极信号。

最艰难的时刻，我们已经挺过。回首疫情以来的三年，我国经受了新冠疫情冲击、世界变局加快演变等多重考验，一直是全球经济发展的重要动力源。2020年我国成为全球率先实现经济正增长的主要经济体；2021年我国经济承压前行，同比增长8.1%，实现“十四五”良好开局；2022年我国继续保持世界第二大经济体的地位，经济稳健发展，全年国内生产总值预计超过120万亿元。正如习近平主席在新年贺词中所强调的：“中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面依然不变。只要笃定信心、稳中求进，就一定能实现我们的既定目标。”

党中央对贯彻落实党的二十大精神开局之年经济社会发展的一系列要求，一个“稳”字贯穿其中。做好“稳”字这篇大文章，坚持稳字当头、稳中求进，就能有力应对超预期因素影响。“稳”首先是一种信念、一种状态。我们要不断突出我国经济社会发展的制度优势，强化经济基本面长期向好的科学判断，坚定改革不停顿、开放不止步的信念，大力提振发展信心，改善社会心理预期，为各类市场主体发展吃下“定心丸”，激发全社会干事创业活力，让干部敢为、地方敢闯、企业敢干，汇聚起强劲的发展动力。

“稳”的重点是稳经济社会大局。当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。我们要瞄准“稳增长”这个主要目标，把恢复和扩大消费摆在优先位置，让居民想消费、敢消费、能消费，并通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，培育壮大新的经济增长点；夯实“稳就业”这个重要基础，完善就业优先政策，推动就业扩容提质，激发市场主体活力；抓住“稳物价”这个关键环节，加快提升产业链供应链韧性，确保大宗产品保供稳价，更好支撑经济回稳向上。

“稳”还体现在稳民生、稳人心上。民生无小事，枝叶总关情。我们要始终坚持“以人民为中心”的发展理念，把民生工作放在重要位置。要千方百计稳住“粮袋子”“菜篮子”，守护好千家万户，以扎实的民生政策“兜”住最困难群体，“保”住最基本生活，不断提高保障和改善民生水平，不断在医疗、养老、托幼、住房、教育等领域持续增进民生福祉。

凛冬虽寒，春归有期。亿万人向着梦想努力奔跑，必将让中国充满勃勃生机。尽管疫情仍未彻底远遁，但生活正在被一点点焐热。面向崭新的2023年以及更长远的未来，只要我们内心笃定，充满信心，坚持稳字当头、稳中求进，中国经济这艘巨轮就一定能够逆风而上、奋楫扬帆，在向上、向好、向着高质量发展的道路上稳健前行。（央视评论员）

(责编：宋心蕊、牛镛)

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