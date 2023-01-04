记者 陈海波

原标题：国家航空动力装置维修产业计量测试中心筹建

从市场监管总局获悉，为提升航空动力装置维修产业核心竞争力，更好地发挥计量对航空动力装置维修产业的技术支撑和保障作用，该局日前批准依托襄阳航泰动力机器厂筹建国家航空动力装置维修产业计量测试中心。

市场监管总局介绍，计量作为保障航空动力装置性能指标稳定可靠的技术基础和质量保障，贯穿于航空动力装置维修全寿命周期。无论是数字设计、精密制造还是过程维修，都需要计量技术的支撑，它就像一把“万能标尺”，丈量着航空动力装置各技术指标，确保战机飞行安全。可以说，航空计量技术水平的高低，直接决定着航空动力装置的维修质量。

据了解，襄阳航泰动力机器厂以航空发动机修理为主业，是空军现役航空发动机主要修理基地之一。市场监管总局表示，依托该厂筹建国家航空动力装置维修产业计量中心，可以加快航空动力装置领域计量科技创新，加强产业关键领域计量测试技术的研究和应用，为航空装备产业提供系统解决方案和增值服务，有利于提升航空动力装置维修的质量水平。

(责编：申佳平、陈键)

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