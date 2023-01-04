记者 张亚雄

原标题：中国工程院院士专家工作站首次在港设立

从中国建筑国际集团有限公司（以下简称“中国建筑国际”）获悉，近日，中国建筑国际与中国工程院院士、俄罗斯工程院外籍院士陈湘生教授签署协议。2023年1月，双方合作建立院士专家工作站。这将成为中国工程院院士在香港建立的首个院士专家工作站，对促进深港融合、科技兴港等具有开创性意义。

陈湘生院士表示，我国建筑业面临着推动科技创新、转型行业发展方式的关键时期。中国建筑国际深入实施科技驱动战略，是引领行业转型的杰出代表。未来将与中国建筑国际共同服务香港、澳门建设与繁荣，助力行业科技创新和企业高质量发展。

中国建筑国际执行董事、行政总裁张海鹏表示，本次院士专家工作站签约标志着中国建筑国际将迈入科技创新加速发展的新阶段，希望陈湘生院士指导公司在基础设施、智慧建造等领域不断取得创新与突破，双方共同努力为港澳建设、大湾区发展和建筑业转型作出更多贡献。

张海鹏表示，中国建筑国际将依托院士专家工作站，发挥院士专家引领作用，以大湾区建设、建筑科技创新为导向，开展核心技术攻关、解决重大工程技术难题、推动先进技术成果转化、培养高水平科技人才等，引领建筑行业科技变革。

(责编：申佳平、陈键)

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