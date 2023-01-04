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中央企业开足马力保供稳价

记者 温源
2023年01月04日08:50 | 来源：光明日报
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原标题：中央企业开足马力保供稳价

　　近一段时间，国务院国资委进一步加大政策支持力度，分类精准施策，激发企业积极性，高效推进中央能源电力企业做好迎峰度冬能源电力保供稳价工作。中央企业不计代价稳产增供、稳市稳价，发电企业确保用电高峰发得出、顶得上，煤炭企业带头执行电煤长协机制、全力增产量，电网企业加大跨区余缺互济力度、保用电稳定，石油石化和管网企业积极调度协调、加大油气资源获取力度，在能源电力保供中发挥了主力军作用。

　　 面对冬季用电负荷持续高位运行等严峻形势，中核集团努力发挥能源供应“稳定器”和“压舱石”作用。2022年全年，中核集团旗下25台核电机组继续保持安全稳定运行，累计安全发电超过240堆年，核能发电量再创新高；风电、光电等可再生清洁能源发电首次突破135亿千瓦时，为保障国家能源安全和助力国家“双碳”目标实现作出新贡献。

　　 中国石油全力推动油气勘探取得突破，开创油气勘探新局面。2022年，中国石油全年油气产量当量创历史新高，原油产量稳中有升，创“十三五”以来最大增幅;天然气加快上产，在油气产量当量中占比达52.4%，进一步巩固稳油增气基础。中国石油原油产量实现4年连续增长。

　　 入冬以来，中国石化天然气分公司全力备战天然气保供，截至去年12月30日，采暖季累计向市场供应天然气超63亿方，日均供气量达1.5亿方，确保所供区域人民群众安全温暖过冬。

　　 自2022年供暖季以来，国家管网集团5万公里天然气管道累计输气量450亿立方米。与管网相连的14座储气库全部启动采气，日采气峰值突破1.6亿立方米，满足北方地区旺盛的天然气增量需求。中俄东线天然气管道2022年累计输气量153亿立方米，自投产以来已累计向国内输送天然气超300亿立方米。

　　 近期我国部分地区出现降温降雪天气，道路积雪和线路设备覆冰给供电保障带来极大挑战。国家电网有限公司统筹安排，与冰雪鏖战、与寒潮搏击，确保电网安全稳定运行，保障居民温暖过冬。

　　 中煤集团全力以赴做好重点时段、重点区域、重点行业保供稳价工作。2022年商品煤产量同比增长4%，全年中长期合同履约率94%，其中7月份以来电煤中长期合同均按100%安排兑现，有力保障了发电、供热企业的用煤需求。

　　 元旦假期期间，中国华电主要生产指标超计划完成且高于去年同期，保暖保供任务超计划完成。2022—2023供热季，中国华电供热面积达7.8亿平方米，供热装机容量9010万千瓦，供热业务涉及25个区域、133家企业，清洁“暖流”进入千家万户。

(责编：申佳平、陈键)
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