新华社记者

原标题：忙起来，热起来——新年首个工作日全国多地一线见闻

早高峰时段，城市通勤车流明显回升；政府行政服务大厅内，窗口工作人员繁忙有序；工厂车间里，按订单抓紧生产交货……1月3日是2023年首个工作日，在加强新冠病毒感染防治、确保平稳转段的同时，全国多地采取各种积极措施，更好统筹疫情防控和经济社会发展，让人员忙起来、生产热起来、信心强起来，加快恢复正常生产生活秩序。

通勤流量回升了，烟火气回来了

1月3日早高峰时段，在北京市朝阳区建国路拍摄的早高峰车流。新华社记者 鞠焕宗 摄

地铁上、路面上，车辆川流不息——3日早晨，很多上班族感觉到，当天北京的通勤流量明显回升，城市活力逐步回归。

北京市交通运行监测调度中心数据显示，3日早高峰，北京路网交通指数峰值为8.15，一些市民感慨“又开始堵车了”。截至当日上午9时，北京市地铁进出站241.36万人次，较上周同期增长28%；公交客运量97.05万人次，较上周同期增长17%。

2023年首个工作日，河北省邯郸市邯山区行政服务大厅内，窗口的工作人员全部到位。市民高朋金说，本来只是抱着试一试的心态，结果只用了不到一小时就拿到新的营业执照。行政服务大厅市场服务科科长李兵说，今天来办理业务的群众特别多，对一些缺材料的情况，大厅里准备了各种模板方便办事人员现场补充，尽量帮大家一趟办结。

随着城市通勤流量回升，街面上的烟火气也回来了。

3日中午时分，江城武汉暖阳高照。记者在一家网红餐厅看到，上下两层楼座无虚席。“随着堂食恢复，人气越来越旺。今天虽然是工作日，如果不是你们来得早，也要预约排号。”餐馆老板吴先生说。

从2022年12月中下旬开始，武汉餐饮业逐步复苏，一些餐饮企业元旦假期上座率达到125%，又找回了翻台的感觉。“年关将至，协会联合餐饮企业，策划了煨汤滋补美食节等活动，希望给市民带来更丰富的选择。”武汉餐饮业协会会长刘国梁说。

新项目开工，新订单不断

1月3日，中交第二航务工程局有限公司的建设团队在燕矶长江大桥工地现场作业。（新华社发）

新年首个工作日，上海自贸区临港新片区举行2023年一季度重点项目开工仪式。中铁建工集团第四公司临港分公司总经理李京告诉记者，当天新开工建设的书院社区安置五期项目面积超过37万平方米，对于促进新片区产城融合意义重大。

同样在3日，位于湖北省鄂州市的燕矶长江大桥工地现场，机器声隆隆作响，工人们一大早就忙碌在工作岗位上。

“目前，燕矶长江大桥项目主塔、锚碇等5个区域正同步进行施工。随着新年到来，全体建设人员将鼓足干劲、拧紧发条，推动项目早日完工。”中交第二航务工程局燕矶长江大桥项目副经理马龙表示，这座大桥是湖北国际物流核心枢纽机场的重大交通项目，建成后将有力支撑武汉城市圈的空间格局。

各类项目接连开工的背后，是市场需求的复苏和国内外订单的源源不断。

寒冬挡不住火热势头。1月3日8时30分，西安比亚迪草堂工业园汽车总装生产线上，上千名工作人员紧张地进行着车辆内饰、底盘等多道工序的安装工作。

模具研发、编程测试、投入生产……3日上午，位于河北省邯郸市永年区的澳嘉紧固件制造有限公司内，研发和生产人员各司其职。“目前我们的产品主要发往中东国家，这是2022年12月在迪拜参加会展时收获的外贸订单，总价值300万元。”澳嘉紧固件制造有限公司外贸部总经理李雄说，随着疫情防控措施优化，企业计划今年去国外参加一些会展，争取拿到更多国际订单。

干劲在升腾，信心更坚定

上海市徐汇区举行2023年投资促进大会。（受访者供图）

大健康、车联网、信息技术、元宇宙……3日，位于上海市中心的徐汇区召开2023年投资促进大会，现场有17个重点项目签约。包括宝马中国等一批头部企业，将在徐汇开启发展新征程。刚过去的2022年，徐汇新引进亿元级企业9家，区域内的税收“亿元楼”增长到60幢。

3日14时30分，陕西省西安市政府内，一场专项小组会议火热召开，西安2023年的招商引资工作正式拉开序幕。1月4日至10日，由西安市投资合作局组成的3个小分队将奔赴京津冀、长三角、粤港澳三大区域举办系列座谈交流会。

“我们将重点寻求电子信息制造、汽车、航空航天、高端装备等领域的合作意向，为高质量发展培育新增长点。初步统计，仅上海场活动已有百余家企业或团体计划参会。”西安市投资合作局相关负责人对系列活动信心满满。

3日，北京经济技术开发区正式宣布，将设立百亿级政府引导基金，进一步推动经开区产业高质量发展。

“新产业、新技术、新项目的培育，迫切需要加大资金投入和拓宽投融资渠道。”北京经开区有关负责人表示，设立政府引导基金，将助力经开区不断提升核心产业竞争力，更好地服务国家和北京市重大发展战略。

(责编：申佳平、陈键)

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