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首台全国产化“争气机”并网发电

都芃
2023年01月04日08:53 | 来源：科技日报
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原标题：首台全国产化“争气机”并网发电

3日凌晨，被誉为“争气机”的我国首台全国产化F级50兆瓦重型燃气轮机发电机组，在广东华电清远华侨园燃气分布式能源站并网发电，填补了我国自主燃气轮机应用领域空白，标志着我国步入自主重型燃气轮机领域运行阶段。

重型燃气轮机是发电和驱动领域的核心设备，是一个国家重工业整体实力的重要象征。此次应用的G50重型燃气轮机整机有2万多个零部件，工作压力达18个大气压，工作温度超过1300摄氏度，能够以6000转/分钟的转速高速旋转。正式并网发电后，和同功率火力发电机组相比，该燃气轮机发电机组一年可减少碳排放超过50万吨，联合循环一小时发电量超过7万千瓦时，可满足7000个家庭1天的用电需求。此外，该燃气轮机所在项目正式投产后，将为所在园区提供冷、热、电等多种高品质能源服务，并替代园区分散小锅炉，每年可减少标煤使用5.82万吨，减排二氧化碳15.48万吨、二氧化硫22.56吨、氮氧化物27.95吨、粉尘6.15吨。

该燃气轮机研发过程中，中国华电创新运用华电睿蓝控制系统、全国产化中高温脱硝催化剂、国产化大容量发电机出口断路器等，真正实现了燃气电厂重要主辅机全方位国产化，推动形成了我国F级重型燃气轮机自主设计、施工、调试、试验、运行维护等方面的标准体系和工艺规范，为我国清洁能源领域提供了又一全链条自主可控的“中国方案”。

(责编：申佳平、陈键)
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