李春莲 彭衍菘

原标题：避寒出游与冰雪经济双热 冬季消费复苏大有可为

2023年伊始，避寒和“趋寒”成为两大旅游主题，上海、成都、北京、三亚、重庆等地成为元旦假期出游热门目的地。

某旅游平台最新发布的数据显示，2023年元旦跨省游和跨市游订单占比近八成。

多家旅游平台数据显示，旅游中长线游需求经历恢复，且游客旅游地呈现出“南北趋势”。同时，在北京冬奥会的带动下，“冰雪经济”热度不断攀升，消费力释放和冰雪主题尝鲜成为冬季新的风景线。

冬季旅游“南来北往”

“避寒游”作为季节性旅游项目，成功带动温带南方城市旅游业。

三亚市作为“避寒”首选热门城市，近期订单量和客流量骤增。三亚旅游大数据平台显示，2022年12月31日三亚市进港旅客量为4.34万人次，2023年元旦当天三亚全市经营性住宿设施平均入住率为76.18%。同时《证券日报》记者梳理发现2023年元旦假期海南旅游订单量对比2022年中秋假期海南旅游订单量增长791%，跨省订单占比达87%。

公开数据显示，2023年元旦期间海南的三家机场共执行航班2300余架次，运送旅客近32万人次。

避寒出游主题机会丰富，目前国内仍有多地区存在开发潜力。艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅在接受《证券日报》记者采访时表示：“我国南方地区、沿海地区都有可以延伸的方向，除海南岛以外，岭南地区等都可以成为避寒度假主题的旅游目的地。”

与“避寒游”不同的是，另一批游客则选择“趋寒”冰雪主题的度假方式。某旅游平台数据显示，包含“滑雪”“冰雪”等关键词的热门冰雪旅游商品增长超三成，其中吉林长白山、黑龙江亚布力、河北崇礼成为热门冰雪旅游目的地前三名。

1月3日晚，国家体育馆冰球馆工作人员告诉《证券日报》记者：“最近消费者明显增多，尤其是在元旦假期期间，有来自各年龄段的运动爱好者。”

冰雪经济大有可为

2022年的北京冬奥会不仅送来了“冰墩墩”，还送来了冰雪产业的经济引擎。

艾媒咨询数据显示，2022年中国冰雪运动产业市场规模将突破700亿元，且得益于国家政策多重利好，冰雪运动行业的市场规模将不断扩大。

天眼查APP数据显示，我国目前有超7900家状态为在业、存续、迁入、迁出的滑雪相关企业。其中，63％的企业成立在5年以内。从地区分布来看，山东的滑雪相关企业数量居于首位，有超900家；广东和河北紧随其后，均有超过700家相关企业。

多地喜迎冰雪季消费潮，纷纷举办冰雪主题旅游活动和发放消费券。东亚前海证券报告显示，内蒙古赤峰启动83项冬季文旅活动，持续开展“冰雪+节庆”“冰雪+演艺”等11类、83项冬季文旅活动，预计接待人数450万人次。新疆计划于2022年12月下旬至2023年2月份通过“游新疆一码游”微信小程序向疆内外广大游客和雪友发放冰雪旅游消费券5万余张。

《黑龙江省冰雪经济发展规划(2022—2030年)》提出：到2025年，建设一批国家级、省级滑雪旅游度假地，培育形成一批具有国际竞争力的冰雪企业和知名品牌，冰雪产业体系不断完善、产业链基础不断夯实，“冰天雪地”转化为“金山银山”成效明显。冰雪竞赛表演及教育培训总产值达到50亿元，冰雪文化产业总产值达到550亿元，冰雪装备产业总产值达到200亿元，冰雪旅游收入突破1700亿元，冰雪产业总产值突破3000亿元。

在冰雪经济主题下，主题旅游、体育户外装备、运动相机、防寒衣物等随之蓬勃发展。

淘宝平台显示，截至记者发稿，“滑雪”关键词实时销量榜显示，排名前十的产品类目为滑雪头盔、防寒手套、冲锋衣、面罩。

农文旅产业振兴研究院常务副院长袁帅向《证券日报》记者表示，要发展冰雪经济，通过科技创新技术和室内冰雪来打破地域、气候局限的同时更加需要打好发展组合拳，与其他产业抱团发展获得内生动力，与文化、旅游、影视、音乐节庆、赛事活动等融合嵌入，相互交叉，衍生出新的产业形态。

(责编：申佳平、陈键)

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