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在岸离岸人民币对美元汇率双双升破“6.9” 专家预计本月将延续波动回升态势

刘 琪
2023年01月04日08:57 | 来源：证券日报
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原标题：在岸离岸人民币对美元汇率双双升破“6.9” 专家预计本月将延续波动回升态势

　　2023年的首个交易日，据Wind数据显示，在岸及离岸人民币对美元汇率盘中双双升破“6.9”关口。其中，在岸人民币对美元汇率收盘报6.9050，较上一交易日上涨464个基点，盘中最高升至6.8733；截至1月3日17时，离岸人民币对美元汇率盘中最高触及6.8791。此外，当日人民币对美元汇率中间价上调171个基点 ，报6.9475。

　　回顾2022年12月30日，在岸人民币对美元汇率一度收复“6.9”关口，为2022年9月5日以来首次，盘中最高触及6.8922；离岸人民币对美元汇率盘中最高触及6.9011，创2022年9月5日以来新高。

　　中国银行研究院高级研究员王有鑫在接受《证券日报》记者采访时表示，近期人民币汇率上涨主要受多方面因素影响，一方面是情绪面改善。随着疫情防控措施逐渐优化，经济社会生活将逐渐回归正轨，市场对于2023年经济增长信心更强。另一方面来自交易面支撑。出于流动性需要，企业结汇有所增加。境外机构对中国经济加快复苏的预期强化，纷纷看多人民币资产，跨境资本流入也在增加。

　　政策面的提振效应也不容忽视。2022年12月30日，中国人民银行、外汇局决定自2023年1月3日起，延长银行间外汇市场交易时间至次日3:00，覆盖亚洲、欧洲和北美市场更多交易时段。另外，中国外汇交易中心当日也发布公告称，自2023年1月1日起，调整CFETS人民币汇率指数、SDR货币篮子人民币汇率指数货币篮子权重。其中，下调美元货币权重至0.1983，下调欧元货币权重至0.1820，同时还下调了日元、英镑等权重。

　　“这些政策进一步优化了汇率形成机制，拓展了外汇市场深度和广度，为全球投资者投资人民币资产以及进行风险对冲提供了更多便利。人民币汇率受发达经济体货币影响减弱，汇率形成的独立性和自主权提高，进一步强化了市场信心，使得汇率快速走高。”王有鑫补充道。

　　对于人民币对美元汇率上涨势头是否将延续，王有鑫预计，1月份人民币汇率将延续波动回升态势。随着各地疫情形势逐渐接近达峰并好转，春节期间人员流动、交通、餐饮、消费等领域活动将逐渐恢复，市场信心将进一步增强。而欧美等经济体经济增长压力将加快显现，货币政策放缓或转向的讨论将逐渐升温，美元大概率持续回落，对人民币的制约效应减弱。在全球经济普遍衰退背景下，中国经济和人民币资产将成为全球亮点，吸引跨境资本继续流入。

　　“综合经济基本面与国际收支面考虑，预计2023年人民币汇率整体将呈现双向波动、温和回升、逐步趋近长期合理区间的走势。”民生银行首席经济学家温彬表示，就一季度而言，人民币汇率或双向波动明显，并在关键点位继续拉锯。

　　同时，温彬建议，涉外企业应树立“汇率风险中性”理念，可选择合适的外汇产品开展汇率避险。金融机构则需要进一步丰富代客外汇产品，提升服务质量；同时加强自身外汇敞口管理，做好汇率风险预案。

(责编：申佳平、陈键)
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