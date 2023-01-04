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证监会回应“上市证券公司再融资行为”

吴晓璐
2023年01月04日08:57 | 来源：证券日报
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原标题：证监会回应“上市证券公司再融资行为”

　　1月3日，证监会对上市证券公司公告实施再融资进行回应。

　　“我们关注到有关上市证券公司再融资行为。”证监会新闻发言人表示，证监会一直倡导证券公司自身必须聚焦主责主业，树牢合规风控意识，坚持稳健经营，走资本节约型、高质量发展的新路，发挥好资本市场“看门人”作用。作为已上市的证券公司，更应该为市场树立标杆，提高公司治理质效，结合股东回报和价值创造能力、自身经营状况、市场发展战略等合理确定融资计划及方式，董事会和股东大会要统筹平衡，审慎决策，切实维护各类投资者特别是中小投资者合法权益。同时，证监会也会支持证券公司合理融资，更好发挥证券公司对实体经济高质量发展的功能作用。

　　上述发言人表示，证监会将深入学习宣传贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，着力建设中国特色现代资本市场，引导树立“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化，审核中将充分关注上市证券公司融资的必要性、合理性，把好股票发行入口关。

(责编：申佳平、陈键)
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