中国邮政牵手陕西省商洛市——
特色产业铺就一条致富路
2023年01月04日09:19 | 来源：人民网－人民日报海外版
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眼下虽正值隆冬，陕西省商洛市商州区木耳产业示范园内却一片繁忙，一排排大棚整齐划一，农民们将一簇簇“新鲜出炉”的木耳，通过中国邮政的快递车销往全国各地。
“通过邮乐农品、邮乐小店等中国邮政电商平台帮扶，实现产销对接，2019年至今商州区木耳、香菇、核桃等70余种农特产品销售额超过1500余万元，惠及农产品企业、合作社等1000多户。”商洛市商州区商务局电商负责人张阳说。
而在距离商州区约50公里的商洛市洛南县，辣椒品优质好，市场前景广阔，是当地农业主导特色产业。
据了解，当地实施“政府+邮政+合作社+农户”产业帮扶模式，为合作社提供电商、金融和物流综合服务，总计投入帮扶资金310万元，带动3800余户种植，户均增收6400元。
“为帮助农民们扩大种植规模，我们结合商洛地域特色开发了‘香菇贷’‘木耳贷’‘核桃贷’等特色产业贷款，建立了信用村217个，评定信用户5000余户，为当地农民致富奔小康提供有力金融支持。”中国邮政储蓄银行商洛市分行营业部总经理刘静说。
党的二十大报告提出，发展乡村特色产业，拓宽农民增收致富渠道。近年来，中国邮政发挥寄递、电商、金融等方面资源优势，定点帮扶陕西省商洛市，助力商洛加快农业产业结构调整，发展多元特色农业产业，走出一条农业增效、农民增收、乡村振兴的新路。
(责编：董童、李源)
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