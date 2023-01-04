人民网北京1月4日电 （记者王连香）近日，交通运输部印发了《交通运输安全应急标准体系（2022年）》（以下简称《体系》），旨在通过标准体系建设推动交通运输安全应急重点领域标准补短板、强弱项、促提升，为加快建设交通强国提供有力支撑。

为贯彻落实《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》等对交通运输安全应急工作的重要部署，落实《交通运输安全生产工作“十四五”规划》《关于加强交通运输应急管理体系和能力建设的指导意见》等关于“健全交通运输安全生产法规和标准规范”的要求，交通运输部组织开展了《体系》编制工作，完善标准体系架构，明确新形势下的标准制修订任务。

《体系》坚持目标导向、突出重点、协调衔接、创新引领的原则，涵盖综合交通运输和公路、水运领域，全面覆盖工程建设与运营安全、旅客运输安全、货物运输安全、应急管理及设施设备等方面，推进标准间相互协调、相互补充，在基础设施安全技术、安全生产预防控制、自然灾害交通防治和突发事件应急处置等方面强化标准供给，提升交通设施设备本质安全水平，增强安全应急救援和保障能力。

《体系》共包含383项标准，已发布273项（含待修订41项）、待制定110项，包括国家标准和交通运输行业标准，分为基础通用、工程建设与运营安全、旅客运输安全、货物运输安全、应急管理及设施设备六个部分。此外，《体系》还列出了20项与交通运输安全应急相关的国家标准、建筑工程行业标准、安全行业标准和水利行业标准，以促进安全应急标准的协同实施。

《体系》提出，到2025年，基本建立覆盖全面、结构合理、衔接配套、先进适用的交通运输安全应急标准体系。综合交通运输和公路、水运领域工程建设与运营安全、旅客运输安全、货物运输安全、应急管理及设施设备标准供给质量持续提升，支撑交通运输安全应急高质量发展能力不断增强。到2030年，交通运输安全应急标准体系进一步深化完善。安全应急标准供给充分，标准体系及时动态更新，更加有力推动交通运输行业本质安全水平提升，支撑行业安全生产和应急管理体系建设。

(责编：王连香、高雷)

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