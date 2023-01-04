人民网记者 王震

“阳台挂满香肠腊肉，是我们四川‘大户人家’的标配！”“在东北，不囤几百斤大白菜、腌几缸酸菜，是对冬天的不尊重。”……临近春节，囤年货也成为每个家庭必备，不少网友纷纷晒出自己的家乡特色年货。

随着年货消费日渐火热，国内农产品的消费需求得到集中释放。在各地区各部门不断加力落实系列促消费政策，加快消费市场恢复的背景下，独特的一方水土，正在绘就乡村振兴新图景。

在四川成都，一场以“家乡味·中国年”为主题的新春年货购物节正火热进行，为年货消费旺季再添了一把火。来自四川、重庆、云南、等20余个省（市）的特色食品、农产品、工艺品，吸引了不少消费者驻足选购。

在江苏，冬季购物节期间将发放超2.5亿元消费助力券和数字人民币红包，同时将结合各地传统文化、春节消费需求等，举办特色年货网络促销活动。

随着兔年临近，年货消费正在点燃这个冬日。四川、湖北、江苏、河南、贵州、黑龙江等多地陆续发放消费券、启动年货节节，以真金白银激发年货消费热情，带动乡村特色产业发展。

线上年味儿也愈发浓郁。记者了解到，各大电商平台目前正在积极备战年货节，推出百亿补贴、跨店满减、家乡年货直播间、流量扶持等丰富多样促消费活动。来自京东年货节数据显示，宿迁霸王蟹、五常大米、修文猕猴桃、盐池滩羊、云南小粒咖啡等各地土特产正在成为热销产品，受到更多消费者青睐。

在贵州修文，猕猴桃产业正在成为当地一张名片，口感“7分甜3分酸”，外形修长出挑。这里有着30多年的猕猴桃种植历史，当地政府主动当起“联络员”开拓电商平台合作，让小小猕猴桃走出了大山变成了“致富果”。凭借优秀的品质，修文猕猴桃已获得“地理标志证明商标”等荣誉称号24项。

在宁夏盐池，冬长夏短，日照充足，境内盐湖环绕，生长着175种牧草。得天独厚的气候、地理优势，让盐池享有“中国滩羊之乡”的美誉。肉质细嫩、无膻腥味、含脂率低的“盐池滩羊”，成为了西北农民致富的“领头羊”供不应求。

用好一方水土,造福一方百姓。独特的产地生态、历史文化让更多乡村特色产品“活”了起来，也吸引着越来越多的互联网企业俯下身子、接触泥土。

“更多高品质的国货产品正在得到消费者认可。”京东集团相关负责人表示，互联网平台企业下沉农村，赋能农业产业全产业链，让更多特色农产品从广袤乡村流向千家万户，为乡村振兴注入新活力。

(责编：王震、吕骞)

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