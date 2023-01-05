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外汇局：保障外汇储备资产安全、流动和保值增值

2023年01月05日09:34 | 来源：人民网
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人民网北京1月5日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，1月4日，国家外汇管理局以视频形式召开2023年全国外汇管理工作会议。会议强调，2023年，外汇管理工作要坚持稳中求进、守正创新，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，按照“六个更好统筹”要求，深化外汇领域改革开放促进高质量发展，防范外部冲击风险守好安全底线，保障外汇储备资产安全、流动和保值增值，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供有力支持。

会议部署了2023年外汇管理重点工作。一是持之以恒推进全面从严治党。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决贯彻落实党中央决策部署，持续巩固深化中央巡视整改成效，锲而不舍落实中央八项规定精神，持续深化纠治“四风”。加强基层党组织建设，打造一支忠诚、干净、担当、专业的干部队伍。

二是深化外汇领域改革开放。稳妥有序推进资本项目高水平开放，完善跨国公司本外币一体化资金池试点。扩大优质企业贸易外汇收支便利化政策覆盖面，支持贸易新业态创新发展和规范发展。优化中小微企业汇率避险服务，探索丰富跨境金融服务平台应用场景。创新优化外汇管理政策，积极服务国家重大区域发展战略。

三是防范跨境资金流动风险。强化外汇形势监测分析，加强宏观审慎管理和预期引导，丰富宏观审慎政策工具箱。完善外汇市场微观监管，加快建立“实质真实、方式多元、尽职免责、安全高效”的真实性管理机制。加强非现场能力建设，严厉打击外汇违法违规活动。

四是完善外汇储备经营管理。推进专业化投资能力建设、科技化运营能力建设、市场化机构治理能力建设，保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。

五是夯实外汇管理基础工作。加强外汇管理法治建设，建设高水平国际收支统计体系，深化“数字外管”和“安全外管”建设，提升外汇研究水平。

(责编：罗知之、高雷)
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