人民网北京1月4日电 （记者栗翘楚）日前，记者从海口海关获悉，“元旦”（2022年12月31日-2023年1月2日)假期期间，海关共监管离岛免税购物金额4.22亿元、购物旅客4.3万人次、件数47.6万件，人均购物金额9816元，逐步恢复到去年元旦假期水平。

随着海南冬季旅游旺季的到来，海南11家离岛免税店采取形式多样的促销活动迎接游客。据了解，2022年12月中旬以来，海南离岛免税消费市场逐步“回暖”，日均消费金额超1亿元，“元旦”三天假期日均购物金额达1.4亿元。

据了解，为积极支持企业销售旺季大量储备货源，海口海关提前与企业沟通了解免税品进口及销售计划、掌握企业备货需求，做好节假日岗位设置和人员配备，开展“24小时预约通关”“优先查验、优先检测”等便捷通关服务，进一步提高免税品通关效率，保障热销免税货物“即到、即审、即核、即放”。

“长期以来，海口海关已经形成一系列高效便捷的监管服务机制，全力保障离岛免税‘质效齐增’”。海口海关口岸监管处副处长郭建盟告诉记者，海关通过科技赋能，不断释放有限监管人力，在保通稳链、高效服务方面重点发力，助力企业不断提升运转效率。

2022年以来，海口海关以企业诉求为导向，建立“一对一”服务方案，以制度集成创新提升监管服务效能，在海口综保区内创新开展保税、免税衔接互转，推动公务机、邮轮旅客参与免税购物，进一步增强离岛免税“造血”功能。当好离岛免税商品质量安全的“把关人”，持续优化免税商品检测流程，对香水、化妆品、糖果等10个种类的免税品实施特定附条件放行监管模模式创新，保障离岛免税商品尽快上架，让离岛旅客安心、放心“购全球”。

(责编：郭思邈、高雷)

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