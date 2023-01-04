原标题：河北将开展12项公共就业服务专项活动

为进一步健全就业公共服务体系，促进高质量充分就业，近日，河北省人社厅对外公布了2023年全省公共就业服务专项活动安排，共有12项活动惠及民生。

春风行动暨就业援助月。1至3月，以辖区内农村劳动力、困难人员以及用工企业为服务对象，由各级人社部门联合当地工信、民政等部门开展，在元旦春节期间集中为服务对象开展引导有序外出就业、就近就业创业、兜底安置等就业帮扶。

“职引未来”——大中城市联合招聘高校毕业生专场活动。3至5月和9至11月，由各级人社、教育部门和有关高校联合开展，为高校毕业生求职和用人单位招聘提供精准对接服务。

公共就业服务进校园。3至6月，以2023届高校毕业生为重点，由各级人社部门联合教育、共青团等部门组织开展，为服务对象提供政策宣传、招聘服务、就业指导等服务。

农村劳动力就地就近转移培训活动。3至10月，以农村转移就业劳动力、脱贫劳动力、防止返贫监测劳动力为重点对象，由各级人社部门开展，为服务对象开展针对性就业技能培训。

“创河北·享未来”——重点群体创业推进系列活动。3至10月，面向高校毕业生、农民工等就业重点群体，由省人社厅、省广播电视台、省财政厅开展创业训练营活动、电商创业赋能乡村振兴专项活动和创业服务护航活动，更好发挥创业带动就业的倍增效应。

民营企业招聘月。4月，以民营企业为重点对象，由各级人社部门联合当地部门开展，充分发挥民营企业吸纳就业主渠道作用，支持高校毕业生、退役军人、脱贫劳动力等重点群体就业。

百日千万网络招聘专项行动。5至8月，以高校毕业生、农民工、城镇失业人员、脱贫劳动力和有招聘需求的各类用人单位为重点对象，由各级人社部门牵头开展，搭建各级联动的网络招聘平台，以优质高效服务助推稳就业保就业。

离校未就业高校毕业生服务攻坚行动。7至12月，以2023届离校未就业高校毕业生及往届未就业高校毕业生为重点对象，由各级人社部门开展，为服务对象开展政策落实、权益保护、困难帮扶系列服务。

“零工市场”建设服务活动。9至10月，以城市灵活就业人员、农民工、脱贫劳动力等为重点对象，由各级人社部门联合工会、妇联、乡村振兴等部门开展，建设标准化“零工市场”，保障劳动密集型重点企业用工，着力提升零工人员就业质量。

金秋招聘月。10至11月，以招聘需求较大的民营企业、中小企业等用人单位为重点，由各级人社部门联合当地民政、退役军人等部门开展，帮助企业解决招工稳岗难题。

“职引未来”——全国人力资源市场高校毕业生就业服务周。11月下旬至12月上旬，由各级人社部门开展，组织发动各类人力资源服务机构，为高校毕业生提供市场化就业服务。

“直播带岗”活动。2023年全年，聚焦重点企业，以“政策解读+企业展示+岗位推介”形式，举办形式多样的“直播带岗”活动，为企业和求职者提供精准高效的云上就业服务。

省人社厅要求，各地人社部门要联合其他相关部门建强工作机制，强化经费保障，制定活动推进方案，将专项活动细化到2023年每个月和线上线下各方面，做到招聘日日有、活动月月新、就业服务贯穿全年。充分利用官网、微信、网络直播等手段提供线上就业服务，有序组织线下活动，同步提供政策宣传解读、岗位归集发布、人岗精准对接等多样化就业服务。（记者 贡宪云）

(责编：曹淼、李源)

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