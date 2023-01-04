人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技>>2022年财经专题>>大学生就业“护航计划”

河北将开展12项公共就业服务专项活动

2023年01月04日09:00 | 来源：河北日报
小字号

原标题：河北将开展12项公共就业服务专项活动

　　为进一步健全就业公共服务体系，促进高质量充分就业，近日，河北省人社厅对外公布了2023年全省公共就业服务专项活动安排，共有12项活动惠及民生。

　　春风行动暨就业援助月。1至3月，以辖区内农村劳动力、困难人员以及用工企业为服务对象，由各级人社部门联合当地工信、民政等部门开展，在元旦春节期间集中为服务对象开展引导有序外出就业、就近就业创业、兜底安置等就业帮扶。

　　“职引未来”——大中城市联合招聘高校毕业生专场活动。3至5月和9至11月，由各级人社、教育部门和有关高校联合开展，为高校毕业生求职和用人单位招聘提供精准对接服务。

　　公共就业服务进校园。3至6月，以2023届高校毕业生为重点，由各级人社部门联合教育、共青团等部门组织开展，为服务对象提供政策宣传、招聘服务、就业指导等服务。

　　农村劳动力就地就近转移培训活动。3至10月，以农村转移就业劳动力、脱贫劳动力、防止返贫监测劳动力为重点对象，由各级人社部门开展，为服务对象开展针对性就业技能培训。

　　“创河北·享未来”——重点群体创业推进系列活动。3至10月，面向高校毕业生、农民工等就业重点群体，由省人社厅、省广播电视台、省财政厅开展创业训练营活动、电商创业赋能乡村振兴专项活动和创业服务护航活动，更好发挥创业带动就业的倍增效应。

　　民营企业招聘月。4月，以民营企业为重点对象，由各级人社部门联合当地部门开展，充分发挥民营企业吸纳就业主渠道作用，支持高校毕业生、退役军人、脱贫劳动力等重点群体就业。

　　百日千万网络招聘专项行动。5至8月，以高校毕业生、农民工、城镇失业人员、脱贫劳动力和有招聘需求的各类用人单位为重点对象，由各级人社部门牵头开展，搭建各级联动的网络招聘平台，以优质高效服务助推稳就业保就业。

　　离校未就业高校毕业生服务攻坚行动。7至12月，以2023届离校未就业高校毕业生及往届未就业高校毕业生为重点对象，由各级人社部门开展，为服务对象开展政策落实、权益保护、困难帮扶系列服务。

　　“零工市场”建设服务活动。9至10月，以城市灵活就业人员、农民工、脱贫劳动力等为重点对象，由各级人社部门联合工会、妇联、乡村振兴等部门开展，建设标准化“零工市场”，保障劳动密集型重点企业用工，着力提升零工人员就业质量。

　　金秋招聘月。10至11月，以招聘需求较大的民营企业、中小企业等用人单位为重点，由各级人社部门联合当地民政、退役军人等部门开展，帮助企业解决招工稳岗难题。

　　“职引未来”——全国人力资源市场高校毕业生就业服务周。11月下旬至12月上旬，由各级人社部门开展，组织发动各类人力资源服务机构，为高校毕业生提供市场化就业服务。

　　“直播带岗”活动。2023年全年，聚焦重点企业，以“政策解读+企业展示+岗位推介”形式，举办形式多样的“直播带岗”活动，为企业和求职者提供精准高效的云上就业服务。

　　省人社厅要求，各地人社部门要联合其他相关部门建强工作机制，强化经费保障，制定活动推进方案，将专项活动细化到2023年每个月和线上线下各方面，做到招聘日日有、活动月月新、就业服务贯穿全年。充分利用官网、微信、网络直播等手段提供线上就业服务，有序组织线下活动，同步提供政策宣传解读、岗位归集发布、人岗精准对接等多样化就业服务。（记者 贡宪云）

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
何宝宏：数字化转型的终点是数字原生
　　人民网北京1月3日电 （记者王震）数字经济与实体经济深度融合的大背景下，数字化转型成为全球目光的焦点。然而，数字化转型之后，数字原生的世界、社会形态又将走向何方？ 近日，“风向Talks 2023”思享会在线上举行。…
元旦假期全国邮政快递业揽投快递包裹超21.3亿件 同比增长15.2%
　　人民网北京1月3日电 （记者杨虞波罗）国家邮政局监测数据显示，元旦假期(2022年12月31日至2023年1月2日)，全国邮政快递业共揽投快递包裹超21.3亿件。其中，揽收快递包裹10.6亿件，同比去年元旦假期增长15.2%；投递快递包裹10.7亿件，同比去年元旦假期增长11.5%，在安全平稳运行的同时实现了恢复性增长。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部