原标题：“云招聘”助力高校毕业生就业“不掉线”

岁末年初，为更好助力各行各业复工复产，促进求职招聘供需双方有序对接，青海省人力资源和社会保障厅以稳住现岗位、挖掘新岗位为着力点，组织实施“启航新征程 就业向未来”线上招聘行动，做实做细就业指导服务，千方百计帮助高校毕业生就业。

面对毕业季和疫情冲击叠加，全省各级人社部门积极搭建网上用工就业平台，利用“青海公共就业招聘服务平台”“青海人才服务网”等网络招聘平台，常态化开展“直播带岗”招聘等系列招聘活动，打造省市县三级纵向互通的就业云矩阵，为企业招才和劳动者求职搭建全天候网上对接平台，确保服务活动不止步、无缝衔接有保障。截至目前，通过网络平台协同发力，共举办各类网络招聘会19场，服务企业583家(次)，提供岗位2200余个。

同时，全省各级人社部门创新模式，提供精准就业云服务，联合省人力资源发展促进会开展“就业政策云宣讲进校园”等各类网上就业服务活动，向即将离校毕业生、离校未就业高校毕业生解读青海省促进高校毕业生就业创业政策措施、服务路径，向广大高校毕业生推送就业创业政策、岗位信息和就业服务咨询，引导高校毕业生到基层、到中小微企业就业。目前，已为505名2022年度离校未就业高校毕业生开展了精准就业创业帮扶和政策宣讲，努力让高校毕业生实现有业可就、有业可择、有业可创。（记者 陈晨）

(责编：曹淼、李源)

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