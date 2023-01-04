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北京：职业介绍就业服务今后拟增“直播带岗”新形式

2023年01月04日09:08 | 来源：北京日报客户端
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原标题：北京：职业介绍就业服务今后拟增“直播带岗”新形式

　　网络直播介绍岗位信息、与求职者在线互动、在直播平台进行精准“人岗匹配”……除现场招聘和网络招聘之外，“直播带岗”今后也将成为职业介绍和就业服务指导的新形式。《公共职业介绍和指导服务规范》近日在北京市市场监管局网站公开征求意见，征求意见将一直持续至1月26日。

　　与2014年起开始实施的标准相比，此次征求意见的新规范增加了“直播带岗”的内容。所谓“直播带岗”，主要指通过网络直播的形式介绍岗位信息，和求职者互动交流，为求职者和用人单位提供精准人岗匹配，从而促进就业。在此次征求意见的新标准中，招聘会服务里也被增加了“直播带岗”的内容。招聘会服务除了包括组织现场招聘会、网络招聘会之外，还要有“直播带岗”这一新形式。在“直播带岗”的服务过程中，不仅要确定企业名录和数量、岗位数量等；还要采集汇总包括岗位名称、招聘人数、工作内容、招聘要求、福利待遇（薪酬）等企业岗位信息。“直播带岗”时，特别要注意审核企业招聘信息，确定企业合法性和岗位真实性，避免出现性别、民族、宗教等歧视性内容；同时介绍岗位名称、招聘人数、专业等岗位要求、简历投递方式等信息；并从简历撰写、面试技巧、入职准备等方面进行职业指导交流互动。“直播带岗”效果如何，还将进行跟踪反馈。

　　征求意见的新标准还增加了“职业指导工作室”的内容。“职业指导工作室”是为劳动者实现就业、稳定就业、职业生涯发展，为用人单位合理用人，提供咨询、指导和帮助的标准化专业场所。在条件允许的情况下，宜在公共就业服务机构的专项服务区建立“职业指导工作室”，保证一定的私密性，确保与服务对象充分沟通交流。“职业指导工作室”工作人员应至少由3名专职职业指导人员组成，可根据实际工作需要配备一定数量的兼职职业指导人员，或成立一定规模的职业指导专家服务团队。

　　今后，社区有望设“就业服务专员”，专门提供就业服务。征求意见的新标准提出，区、街道（乡镇）、社区（村）应设立就业服务专员，为企业和重点群体提供常态化服务；区级设立就业服务指导员，负责就业服务专员的培训指导工作。就业服务专员应具备与业务相匹配的经办能力和沟通协调能力，以及具备较强的工作责任感和工作主动性。

　　无论是 “求职登记和岗位推荐”，还是“招聘登记和用人推荐”，今后都将采取线上和线下两种服务方式。例如，在求职登记和岗位推荐过程中，可以指导劳动者进行线上求职登记，系统自动向未进行求职登记的就业困难人员发送短信，提醒其办理求职登记的渠道。在招聘登记和用人推荐过程中，也将对用人单位在网络招聘平台自主登记的招聘信息及时审核，审核通过后进行信息发布，并为用人单位提供日常招聘服务。（记者 张楠）

(责编：曹淼、李源)
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