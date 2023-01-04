本报石家庄电 （记者邵玉姿）为推动实现更加充分更高质量就业，近日，雄安新区公共服务局编制印发《河北雄安新区高校毕业生就业创业政策宣传册》（简称《政策宣传册》），聚焦高校毕业生求职创业需求，帮助高校毕业生和用人单位知晓政策、享受政策，更好助力高校毕业生就业创业。

多举措鼓励企业（单位）吸纳就业。《政策宣传册》明确，对招用毕业年度高校毕业生并签订1年以上劳动合同的中小微企业，给予每人1000元一次性吸纳就业补贴。新招用雄安三县户籍高校毕业生（不包括从事个体经营或创办小微企业和在民政部门注册的社会组织人员，以签订劳动合同时间为准）的雄安新区注册服务型企业、其他类型企业和参建企业（含劳务分包企业），符合有关条件的，可申请每人500元或每人1000元一次性新增就业补贴（与一次性吸纳就业补贴政策可以重复享受）。上述政策实施期限截至2022年12月31日。

支持高校毕业生到基层就业和就业见习。《政策宣传册》提出，高校毕业生到雄安新区基层就业，可享受学费补偿和助学贷款代偿，并高定工资档次，放宽职称评审条件。河北省全日制大专以上离校2年内未就业高校毕业生、16至24岁失业青年可参加最长不超过12个月的就业见习，期间由见习单位给予基本生活费，办理人身意外伤害保险。吸纳见习的单位，则可享受就业见习补贴，用于支付见习人员见习期间基本生活费、为见习人员办理人身意外伤害保险，以及对见习人员的指导管理费用。

真金白银帮扶高校毕业生自主创业。《政策宣传册》明确，高校毕业生在雄安新区自主创业可得到资金支持，免收有关行政事业性收费，享受税收优惠政策，可申请获得一次性创业补贴（每个创业项目1万元），可申请获得最高20万元的创业担保贷款（由财政给予部分贴息）；合伙创业的还可适当提高贷款额度，可申请获得最高130万元的企业担保贷款。同时，高校毕业生可在雄安新区公共创业服务机构享受创业服务，获得咨询辅导、政策落实、融资服务等服务；政府投资开发的孵化基地等创业载体还会安排一定比例场地免费向高校毕业生提供。

此外，《政策宣传册》提出，困难毕业生可在毕业学年享受一次性求职创业补贴，还可享受就业援助服务，对通过市场渠道确实难以就业的困难毕业生，可通过公益性岗位兜底安置。

(责编：曹淼、李源)

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