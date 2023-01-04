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优化青年发展环境 让就业拥有更多可能

2023年01月04日09:19 | 来源：中国青年报
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原标题：优化青年发展环境 让就业拥有更多可能

最近，在“不确定性”中寻找“确定性”，成为很多人关注的话题。对不少普通青年来说，择业算是当下的不确定性之一。选择什么职业？在哪个城市工作？如何处理好生活与工作的边界？与按部就班的学习时光相比，择业过程充满了未知，也存在着一些挑战。

近几年，高校毕业生就业面临较大压力。1076万人——这是教育部公布的2022届高校毕业生规模，同比增加167万人，规模和增量均创历史新高。教育部、人力资源和社会保障部召开的2023届全国普通高校毕业生就业创业工作网络视频会议指出，2023届高校毕业生规模预计1158万人，同比增加82万人。人数增加，竞争更激烈，大学生就业选择的不确定性越来越大。

想要帮助青年，尤其是帮高校毕业生拨开云雾，减少不确定性，需要全社会提供更多支持。

我在采访时接触的不少高校辅导员、就业帮扶团干部表示，大学生需要懂得制订长远且明确的职业规划。如果大一、大二没有找到适合自己的方向，临近毕业时就很容易陷入迷茫，只能盲目地随大流。

进行职业规划，是一个对“可能的自我”进行测试、检验和了解的过程。减少不确定性的前提，是要有向前一步进行探寻的动力。高校也要通过提供课程指导、打造实习交流平台等方式，帮助学生找到适合的发展方向。

寻找就业的确定性，需要把目光放在细微处。2022年，昆明理工大学一名教师的故事让我印象深刻。他在梳理学生简历时发现，一名学生具有出色的三维绘图能力，于是帮助其在简历中强调这一技能。正是这一改动，让用人单位看中了这名学生，并给出了那届毕业生中年薪最高的offer。类似的事情还有很多，鼓励学生多去实习实践，加强择业指导，都可以帮助学生逐步发现自己的兴趣点，找到自身价值所在。

减少择业的不确定性，还要转变就业观念，摘掉“颜值滤镜”，树立多元择业观。如今，社会给予青年的职业选择是多样的。人们对新兴职业的认可度越来越高，很多年轻人也勇于打破传统的就业观念，追寻自己的职业梦想。

中国青年报社社会调查中心调查显示，超八成受访青年相信在基层大有可为；超七成青年明确会把融入国家战略目标作为自己的发展方向。在采访中，我也接触到很多有为青年，他们有的选择去基层就业，有的选择返乡创业，很多人都在所谓的“艰苦岗位”中取得了令人瞩目的成绩。对职业发展来说，适合自己的才是最好的，只要直面内心，坚持心里认定的发展方向，未来就有无限可能。

除了“干什么工作”外，“去哪儿工作”也成为部分青年纠结的问题。国务院新闻办公室发布的《新时代的中国青年》白皮书显示，2020年，我国青年常住人口的城镇化率已达71.1%。与上一代人相比，当代年轻人观念开放，选择更多元。一座城市对青年的态度，正成为影响年轻力量流入的重要因素。

2022年4月，中共中央宣传部、国家发展改革委、共青团中央等17部门联合印发的《关于开展青年发展型城市建设试点的意见》，旨在通过建设青年发展型城市，力争实现青年全面发展与城市高质量发展相互提升。

青年的成长过程充满可能，对于美好生活的向往和需求也在不断发展。他们希望通勤更加高效便捷，也希望在休闲时间放松自我。要吸引并留下更多青年才俊，各地需要拿出足够的诚意，不仅要加大城市基础设施建设力度，为青年创造更优质的工作和生活空间，还可以提供更多契合时代特点和青年需求的公共服务，优化城市发展的“软环境”，丰富青年的精神文化生活。

青年因城市而聚，城市因青年而兴。年轻人也需要树立城市发展的主人翁意识，参与到引领城市文明风尚、立足岗位建功立业、有序参与社会治理、助推生活品质提升的事业中，来一场城市与青年的“双向奔赴”。（杨宝光）

(责编：曹淼、李源)
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