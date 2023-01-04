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河南今年高校毕业生将达到87万人 将确保总体就业率90%以上

2023年01月04日09:22 | 来源：大河网
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原标题：河南今年高校毕业生将达到87万人 将确保总体就业率90%以上

　　1月3日，河南省政府新闻办召开新闻发布会，重点介绍河南省大力提振市场信心、促进经济稳定向好有关工作。

　　目前，河南的就业形势总体情况如何？新的一年，将如何继续做好稳就业工作？河南省人力资源社会保障厅党组书记、厅长张国伟在发布会上回答了记者的提问。

　　河南去年新增农村劳动力转移就业40万人以上

　　张国伟说，河南去年全年实现城镇新增就业110万人以上，新增农村劳动力转移就业40万人以上，新增发放创业担保贷款突破150亿元，全省就业形势总体保持平稳。

　　新的一年，河南将以落实就业政策为重点，最大程度释放政策效能，稳定扩大就业岗位，实现城镇新增就业110万人以上；以打造高质量充分就业社区为抓手，压实属地责任，提升就业服务，确保城镇调查失业率控制在5.5%左右。

　　稳步推进高校毕业生就业

　　2023年河南高校毕业生将达到87万人，再创历史新高。

　　加大对离校未就业高校毕业生和其他城镇失业人员的技能培训力度，按规定给予技能培训补贴。

　　完善落实离校未就业毕业生实名登记制度，积极开展线上线下专场招聘活动，提供“131”服务（为每人免费提供1次职业指导、3次岗位信息推送、1次技能培训或1次就业见习机会），确保高校毕业生总体就业率90%以上。

　　全力抓好农民工就业

　　完善农民工就业服务体系，推动劳务输出扩面升级，新增农村劳动力转移就业40万人以上。

　　实施人力资源品牌示范培育创建行动，推进“一县一品牌”建设，着力打造“豫农技工”“河南建工”“物流豫工”等十个省级人力资源品牌，提高劳动者就业能力，实现就业增收。

　　兜底保障困难人员就业

　　开展就业援助月、“暖心活动”等专项招聘，建立实名制动态管理和精细化服务模式，发挥城乡公益性岗位兜底保障能力，确保就业困难人员实现就业8万人以上，零就业家庭动态清零。

　　同时，河南将强化四项举措推动高质量充分就业。

　　开展公共就业服务专项活动

　　持续打造“10+N”专项活动品牌，每县每月至少开展2次招聘活动，大力推进直播带岗，月月有活动、时时有服务，促进劳动力市场供需匹配，保障重点企业用工需求。

　　加强“人人持证、技能河南”建设

　　高质量开展大规模职业技能培训，力争完成各类职业技能培训300万人次，新增技能人才200万人，新培养高技能人才80万人次。建立健全技能人才培养培训体系，提高技能培训质量。

　　促进创业带动就业

　　实施创业培训“马兰花计划”，打造层次递进、特色突出、布局合理的创业孵化体系。对个人创业担保贷款继续实行财政全额贴息，将符合条件的新市民纳入创业担保贷款扶持范围，新增发放创业担保贷款100亿元。全力推进豫商豫才回归，营造创业培训、创业担保贷款、创业孵化、创业服务“四位一体”创业生态，力争实现新增返乡创业15万人以上。

　　全面释放人才活力

　　持续办好中国·河南招才引智创新发展大会，开展博士后招引培育“双提”行动，选拔推荐拔尖创新人才和专家，集聚培育一批高层次专业技术人才团队和项目。以人才驱动创新，以创新助力经济发展，促进更高质量就业，实现人才资源、经济发展、促进就业的良性互动。（宋向乐 王怡潇）

(责编：曹淼、李源)
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