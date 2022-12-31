原标题：帮大学生找到就业的“确定性”

如何帮助大学生实现更加充分更高质量就业，是很多人关心的问题。

1076万，这是2022届全国普通高校毕业生总数，首次破千万。而2023届全国普通高校毕业生就业创业工作网络视频会议指出，2023届高校毕业生规模预计1158万人，同比增加82万人。人数的增加，使大学毕业生找工作面临压力。

受新冠疫情、国际局势变化影响，一段时间以来，许多行业、企业遇到困难，经济发展压力较大，使得一些企业用人需求并不旺盛。一些年轻人选择考公、考编制，而由于相关岗位招录人数有限，报考人数众多，也存在不小的竞争压力。

国家统计局发布数据显示，1-11月，全国城镇调查失业率平均值为5.6%。11月份，全国城镇调查失业率为5.7%。就业整体形势也给大学毕业生找工作带来影响。

近期，共青团中央公布一批基层团组织、团干部开展帮扶一般院校低收入家庭学生就业工作的典型经验做法，其中不少都是我今年采访过的团组织、团干部。总结归纳他们的共性经验，就是要帮助青年做好职业规划，转变观念，提升社会化能力，先就业再择业，在择业的“不确定性”中找到就业的“确定性”。

寻找就业的确定性，需要把目光放在细微处。昆明理工大学宋大双老师的故事令我印象深刻。他在梳理学生简历时，发现一名学生具有出色的三维绘图能力，于是帮助其突出这一技能。正是这一改动，让一家用人单位看中了这名学生，并开出了那届毕业生里最高的年薪。类似的事情还有很多，从简历修改到面试指导，把应聘的每个环节都做好，才能增加获取理想岗位的机会。

寻找就业的确定性，需要有明确的职业规划、发展方向。在今年的采访中，不少学校的团干部、班主任告诉我，有的学生缺乏明确的职业规划，等到大四就随大流地考研、考公。既然就业面临压力，青年学生就应该尽早明确自己的职业方向，这不仅可以增强就业竞争力，还是明确目标实现自我价值的必然要求。

寻找就业的确定性，需要转变就业观念，视野放宽。如今社会给予青年的选择是多样的，灵活就业群体越来越多、新兴职业认可度越来越高，青年人要实事求是地判断自身条件与社会需求，作出适合自己的选择。在采访中，我接触到很多选择去基层就业、去工厂一线就业及返乡创业的青年，都在所谓的“艰苦岗位”上作出了一番成绩。

在新启动的2023年共青团促进大学生就业行动中，将以一般院校低收入家庭学生和毕业一年内未找到工作的大学生为重点对象，发动全团力量帮助大学生就业。期待青年毕业生都能在未来一年找到满意岗位，实现人生理想。（杨宝光）

(责编：曹淼、李源)

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