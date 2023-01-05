本报记者 孔德晨

春节临近，安徽省阜阳市近日启动“惠民菜篮子”工程，惠民销售的农副产品品种不少于20个，惠民销售的蔬菜类低于市场均价15%以上。图为市民在淮河路万家福超市设立的“惠民菜篮子”专区内选购新鲜蔬菜。

王 彪摄（人民视觉）

为进一步推动药品有序供应并尽可能扩大保障面，江苏省无锡市在前期已投放850万粒退热药的基础上，从2022年12月24日起陆续投放328.7万粒布洛芬类和对乙酰氨基酚类退热药以及1253.6万片其他类别退热药物。图为市民在无锡市一家药店内排队购药。

朱吉鹏摄（人民视觉）

元旦刚过，春节临近，老百姓关心的肉价、菜价如何？物流配送是否有保障？药店的备药充足吗？本报记者采访了多家企业及其员工，倾听奔走在一线的人员讲述他们的保供故事。

蔬菜水果，供应充足

这几天，不少北京居民感觉“菜更便宜了”。

“超市里蔬菜种类明显比上月增多，我早上8点半来的时候，几乎没有缺货的货架。”在北京幸福荣耀生鲜超市和平里店，家住附近的王女士对记者说，“价格也有回落，像大白菜、西红柿价格下降了至少两成。我本来还担心两节期间菜价上涨蔬菜难买，现在可以放心了。”

记者从北京新发地市场了解到，进入去年12月份以后，新发地市场蔬菜的供应呈现南方菜、冬储菜、设施大棚菜“三足鼎立”的态势，随着企事业单位食堂、餐饮、商超需求恢复，近期蔬菜上市量都维持在日均1.8万吨左右。2022年12月26日，新发地市场蔬菜上市量为1.82万吨，加权平均价为3.6元每公斤，比月初的3.78元每公斤下降了约5%。

猪肉供应也保持稳定，价格持续走低。数据显示，12月26日，新发地市场猪肉上市量为2345头，加权平均价为21元每公斤，与月初的29.25元每公斤相比，下降了28%，降幅非常明显。

“近期由于政策调整，交通更加顺畅，批发商和采购商入场交易的积极性明显增强。”新发地农产品批发市场董事长张玉玺说，“再加上冬季蔬菜开始大量上市，南方产区的蔬菜由于种植面积大，蔬菜长势好，供应充足，价格低廉，这些大量的低价蔬菜运抵北京市场后，拉低了同类蔬菜的价格。”

此前，由于急速上涨的需求，北京多家商超一度“爆单”。盒马北京的数据显示，去年12月初，盒马预制菜、净菜、火锅等销量增幅达到日常的3倍，预制菜中京酱肉丝、宫保鸡丁、水煮肉片3款增幅均超过4倍，小龙虾和啤酒的增幅超过5倍。

为保平台供应，盒马采取了多项措施。“盒马已经联动全国超过550个直采基地，大幅度提高各类民生商品的备货量，特别是菜肉蛋奶等民生商品为日常的3倍左右。”盒马有关负责人告诉记者，多家门店还增设了散装菜和大包装销售区，以更加灵活的方式满足市民的购物需求。“盒马通过协调直采基地等方式确保货源的充足，通过基地直采减少中间环节，整体上确保供应相对充足，价格基本保持相对稳定。”该负责人说。

商务部新闻发言人束珏婷表示，为做好生活必需品市场保供，商务部持续开展每日生活必需品量价监测，摸清各地货源主渠道，完善常态化跨区域联保联供机制。

元旦假期的新发地市场货品充足。张玉玺告诉记者，目前市场商户在蔬菜和水果的产地储备量已经超过10万吨，“两节期间市场供应充足，价格将保持稳定。”

“能多送一点是一点”

奔忙于小区楼宇之间，去年底以来，外卖骑手、配送员、快递小哥连轴转，保障了生活必需品的派送运转。

饿了么骑手李雪贞告诉记者，他所在的北京惠新西街站点原本有70-80人，但去年11月中旬左右，能正常到岗上班的骑手仅有原本的一半。“这个时候订单又激增，达到了平常的3倍。一开始是商超订单较多，后来药店的订单占了大头。”李雪贞说，“最忙的一天，我送出了91单外卖，是我平时工作量的2倍。”

起初，李雪贞也有些紧张，怕自己在派送途中“阳”了。“但这个时候不站出来，什么时候站出来呢？”李雪贞为自己打气，主动承担起未能到岗同事的工作，负责了北京太阳宫、芍药居、安贞等多个片区的配送服务。“从早到晚，只有中午有1个小时左右的休息时间吃饭，其余时间都在送外卖，能多送一点是一点。”李雪贞回忆，他印象最深刻的是位头回用手机点外卖的老奶奶，在收到他送的货后不停感叹“真方便”。“这让我觉得我的工作是有意义的。”他笑道。

其余商超平台也在千方百计保运力。盒马北京区域紧急启动了“办公人员客串配送员”行动，紧急招募临时配送员，针对部分区域采取社区集单，缓解配送压力，全力补足供给能力。

盒马西直门店烘焙区主管李婷成为12位“客串配送员”之一，她之前负责烘焙区的新品、陈列、试吃、销售等工作，“我会骑电动车，对周边小区和路线也算熟悉。”李婷说。

早上8点半，李婷来到配送站，她要送的第一单就有20多件商品，米肉蛋、菜奶油……“第一次拎时，没拎起来。”为了行驶安全，每次配送最多2箱。仅这一单，就需要配送2次。她提前打电话给顾客解释，电话那头的顾客安慰她：“没事，没事，能安全送到就好。”

从烘焙主管到配送员，李婷还是低估了小区周边的条条小路。很多路不熟悉，有些老小区还需要爬楼。第一天客串，她只送出了十几单。为熟悉地形，李婷当晚骑着电动车在周边3公里内的小区转了2圈，画图记小区哪个门开。第二天开始，配送效率上来了。“现在每天能送到近50单。”李婷说，虽然离专业配送员还有差距，但能解决用户燃眉之急就好。

目前，在各地相关部门的倡议下，外卖骑手保供运力不断扩大。

12月26日，饿了么宣布升级“城市守护者支持计划”：30天内首批追加过亿元骑手稳岗跑单补贴，投入5000万元用于新运力招募。饿了么还追加过亿元稳岗补贴。在运力紧张城市，骑手除每单补贴外，还有专项跑单奖励。上海骑手文建说：“以前基本每天送80多单，现在一天100多单，单价和补贴比平时高。特殊时期送外卖不仅能多赚点钱，更是一种责任。”

为了让骑手们更加安心、合理地安排配送，饿了么还不断优化规则设置。“针对因运力不足导致的配送时间延长，我们增加弹性时间和免罚场景，取消超时等考核。为了避免骑手过度劳累，我们优化了排班设置及调度路线，严防长时间高负荷工作。”饿了么副总裁、蜂鸟即配总裁韩鎏说，“我们希望努力多做一点，让更多骑手能安心跑单、更多消费者能放心点单，城市生产生活秩序能尽快如常。”

“重点产品生产线马力全开”

保供应，一头是消费者，一头是生产者。

为保障药品、防疫物资的基本供应，这段时间相关药品生产企业、药品配送企业、零售药店企业等全产业链条，紧急扩大产能，保供抗疫。

作为目前国内退热、止咳、抗病毒、抗生素“四类”药品综合生产能力最强的医药企业，国药集团在近期全国出现药品物资等需求剧增的情况后，第一时间就成立了药品物资供应工作领导小组，建立24小时工作机制，生产企业24小时运转，确保各项保产保供措施落实到位。“针对目前市场需求量较大的退热和止咳类等药品，集团下属各生产企业正在24小时全力扩产保供，各重点产品生产线马力全开，积极抢生产、保供应，最大限度满足市场需要。”国药集团现代制药副总裁魏冬松说。

记者了解到，国药集团旗下国药现代加紧生产对乙酰氨基酚片等重点产品，12月以来已出库2800多万盒/瓶/剂，所属国药工业廊坊分公司各主要车间均处于24小时满产运行状态，一批批检验合格的原料药已源源不断地装车送往北京顺义，保供生产目前群众急需的镇咳药和镇痛药。“国药工业已向北京各医疗机构供应洛芬待因片85万盒、氨酚待因片38万盒。”魏冬松说，“国药集团重点品种药物产能现已增至平日的3倍。”

加紧生产、扩大产能是保住药品供应的一方面，另一方面是要将药品在物流中心分拣、装车，运输到各大医疗机构和药店。

“正常配送过程，是从药厂采购药品到物流中心，在物流中心分拣、配送、消毒，药品在仓库往往有一周的时间。此次为了保证第一时间配送，药品到物流中心4小时内必须装车发出。”国药股份总经理田国涛介绍，从12月8日至16日，国药股份完成北京市5032家各级医疗机构相关药品物资的供应，其中等级医院合计947家，基层社区与诊所合计4085家；完成单体零售药店供应合计594家，完成零售连锁药店合计108家。

“据统计，全国已经上市的退热、止咳、抗菌、抗病毒等四类药品共有194种，涉及批准文号约9000多个。”国家药监局副局长黄果告诉记者，关于布洛芬、对乙酰氨基酚，根据2021年企业年度报告数据，布洛芬的有效文号共446个，其中2021年在产104个；对乙酰氨基酚的有效文号共986个，其中2021年在产111个。在有关部门协调支持下，目前，这两个品种的在产制剂企业都在逐步释放产能。

药品供应紧张时，哄抬价格行为也得到了严厉查处。12月20日，国家市场监管总局副局长田世宏介绍，全国市场监管部门重点查处“在成本未明显增加的情况下大幅提高销售价格”等四类哄抬价格违法行为，共立案307起，结案92起，处罚金额258.1万元。

“严厉打击涉疫药品和医疗用品乱涨价问题，是今后一段时期全国价格监管和反不正当竞争条线的首要任务。”田世宏说，近两周，市场监管总局在全国范围内查处一批涉疫药品和医疗用品哄抬价格等违法典型案例，第一时间组织查处哄抬连花清瘟价格行为，12起案件已交地方市场监管部门立案。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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