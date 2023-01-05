原标题：平安人寿发布2022理赔年报：总赔付额398亿元

近日，中国平安人寿保险股份有限公司（以下称“平安人寿”或“公司”）发布2022年理赔年报。报告显示，平安人寿全年赔付总件数410万件，医疗赔付件数占比超九成；赔付总金额达398亿元，其中，重疾赔付赔付金额201亿元，占总赔付金额的比重达50%。

平安人寿党委书记、董事长杨铮表示，提升理赔服务体验，核心在于解决客户的理赔痛点与难点。平安人寿始终坚守“为人民服务”的价值坐标和“以客户需求为中心”的价值导向，不断回归保障本源、创新理赔模式，力争为客户提供更有速度、有温度的服务体验，为人民的美好生活保驾护航。

全年赔付总件数410万件

2022年，平安人寿全年赔付总件数410万件，平均每天赔付1.12万件。理赔金额方面，全年赔付总金额达398亿元，平均每天赔付1.09亿元。其中，最高一笔赔付756万元，最快一笔赔付仅耗时10秒钟。

报告显示，2022年全年赔付类型中，医疗赔付件数达376万件，占比超九成，远超重疾、身故及伤残。其中，66%的理赔案件为疾病医疗，34%为意外医疗。而在医疗理赔案件赔付金额方面，疾病医疗赔付金额远超意外医疗，占比达74%。

整体来看，医疗赔付主要在41-60岁之间。从性别占比看，女性医疗赔付件数较多于男性，但男性在0-17岁时期赔付件数远超女性。从年龄段看，未成年人医疗赔付原因以呼吸道感染、动物抓咬、骨折为主，随着年纪增长，心脑血管疾病风险逐渐增加。对此，报告建议，如预算有限，可优先选择低保费、高保障、责任覆盖范围广的百万医疗产品。

重疾赔付占赔付总金额50%

2022年，平安人寿重疾理赔总计赔付23万件，赔付金额201亿元，占赔付总金额的50%。

理赔年报针对重大疾病三大风险因素进行大数据统计，从理赔类型、性别分布、年龄分布等维度进行分析，可为行业发展提供一定的参考与借鉴，并有助于社会公众提升保险意识。

从理赔类型看，重疾赔付中，恶性肿瘤赔付件数约占75%，已成为客户健康的头号威胁。从性别分布看，女性重疾赔付件数占比远超男性，达58%；女性高发重疾为甲状腺恶性肿瘤、乳腺恶性肿瘤及肺恶性肿瘤，男性需关注的最主要重疾则是较重急性心肌梗死，其次为甲状腺恶性肿瘤、肺恶性肿瘤。从年龄分布看，儿童的白血病、良性脑肿瘤、淋巴瘤等重疾风险也需引起家庭关注。

此外，根据报告统计，轻症风险及意外风险也不容忽视。2022年度，原位癌占据平安人寿轻症赔付原因首位，达66%。而在意外险赔付人群中，男性占比高达70%，远超女性。意外赔付的首要原因为交通事故，其次为摔伤及溺水。对此，报告指出，足额保障可以起到重疾保险支持后续康复疗养费用、弥补家庭收入损失的作用，并可有效抵御意外风险对于家庭的侵袭。

“智能预赔”成服务亮点

理赔是客户的核心关切。平安人寿借助科技赋能，加速数字化转型，推出以“智能预赔、闪赔”等为代表的创新理赔服务，持续优化理赔服务体验。

“智能预赔”服务方面，公司将理赔环节前置到住院治疗中，符合条件的客户可提前获赔理赔金。此项服务可有效缓解客户的就医经济压力，进而帮助客户更加安心、踏实地接受治疗。2022年，约5.8万客户体验“智能预赔”服务，较2021年提升约38%；提前获赔保险金约36亿元，较2021年提升近112%。

“闪赔”服务方面，公司自2017年推出30分钟内给付理赔款的“闪赔”服务，为客户提供“材料极简、时效极快”的理赔新体验。2022年，公司“闪赔”件数165万件，赔付金额约36亿元。

平安人寿在社会风险防控、重大事故灾害面前也勇于担当、积极作为。2022年，平安人寿响应重大灾害累计68起。在疫情期间，公司主动开通绿色服务通道，充分保障特殊时期金融保险服务的稳定性和可得性，维护社会经济秩序和社会公共利益。

平安人寿副总经理史伟玉表示，让客户享受到放心、满意、温暖的理赔服务，是平安人寿的不懈追求。未来，平安人寿将继续坚持以人民为中心，在平安集团新价值文化引领下，以客户需求为导向，主动为客户寻找理赔的理由，依托数字化赋能，为客户提供更简单、更高效、更温暖的理赔服务体验，奋力书写“人民金融”新篇。

(责编：董童、李源)

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