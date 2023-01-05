原标题：保险行业有望触底反弹 保险科技股水滴公司率先爆发

近日，多家券商研报预计，保险行业有望触底反弹。据招商证券研报，后续国内防疫放开、经济复苏有助于寿险负债端供需进一步改善，叠加资产端股市向好、利率向上和地产风险缓释三重利好落地，保险行业相关公司股价有望触底反弹。

在美股市场，保险科技股水滴公司由于2022年连续三个季度实现盈利，从2022年第四季度以来，股价涨幅超过两倍,由此可见，当前市场更加青睐业务模式得到验证，具备持续盈利能力的公司。

2022年12月初，水滴公司发布2022年Q3财报，连续三个季度净利润为正，多家参与评级的券商机构表示看多。其中，摩根士丹利给予水滴公司“超配”评级。中金公司给予水滴公司“跑赢行业”评级。中金认为，水滴已经走过艰难的过渡期，有望重塑增长轨道，实现有质量的可持续增长。

作为水滴公司最主要的收入来源，水滴保近几个季度经历了发展策略的转变，保费规模较2021年同期有所下降，但由于销售和营销费用大幅减少，水滴保的盈利能力大大增强。从Q3财报来看，水滴保的首年保费环比增长，恢复速度超出市场预期。

水滴保险产品结构持续优化，2022年Q3重疾险贡献的首年保费较上季度增长7.8%，占整体首年保费的28.6%。水滴保正围绕“带病体蓝海市场”和“年轻人群体”定制新产品，开拓增量。2022年，水滴保新增20款带病体保险，有14款是水滴保定制产品。另外，水滴定制了多款高性价比的产品，如水滴百万医疗险优享版，受到年轻用户欢迎。2022年Q3财报显示，水滴保40岁以下用户的保费比上季度增长了20%。

服务方面，水滴保布局了线下经纪人团队，线上线下融合为用户提供保险服务，有机会让水滴保在一众互联网保险经纪平台中形成独特优势。截至2022年9月底，水滴保线下经纪实现销售人力超过900人，业务区域拓展至北京、上海等9个省市。2022年9月，水滴线下团队有效人力的人均产能约可达到43000元。

由于水滴保调整业务策略，保持了较高的盈利能力，支撑水滴公司业绩走强。财报显示，水滴公司已连续四个季度实现盈利。截至9月末，水滴公司现金储备接近36亿，连续多个季度呈现正向现金流入。

(责编：曹淼、李源)

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