人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

透支信用卡逾期不还 可能被追究刑事责任（以案说法）

2023年01月05日08:33 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　【案情】薛某用自己的身份证办理了一张信用卡，后持此信用卡多次消费，共透支78061元。截至最后一次还款，薛某尚有58061元本金未还。经银行多次催收后超过3个月，薛某仍未归还。之后，薛某被公安机关查获。

　　法院经审理认为，薛某以非法占有为目的，超过规定期限透支，并且经发卡银行多次催收后超过3个月未还，恶意透支数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，应予惩处。鉴于薛某自愿认罪，且已偿还全部透支款息，故对其依法从轻处罚，遂以信用卡诈骗罪判处薛某有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金1万元。

　　【说法】法官表示，根据我国刑法第一百九十六条相关规定，恶意透支信用卡的行为可能构成信用卡诈骗罪。根据《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》的相关规定，持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。

　　法官提醒，现实中一些人认为，透支信用卡不按时归还，只相当于一种民事借贷纠纷，大不了被起诉后做“老赖”，不会被判刑。这种观点是错误的。对持卡人来说，要理性使用信用卡，树立科学消费观念，出现信用卡透支一定要及时偿还，避免对个人信用记录造成负面影响；同时，如果恶意透支逾期不还，还可能触犯刑法而被追究刑事责任。

　　（本报记者  倪  弋整理）


　　《 人民日报 》（ 2023年01月05日 19 版）
(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
第五届数据资产管理大会成功召开
　　人民网北京1月4日电 （记者王震）1月4日，由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会指导，中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会主办的第五届数据资产管理大会在线上召开。 本次大会以“破局·革新·共治”为主题，汇聚业内专家，分享大数据技术、数据资产化相关的新思想、新实践。…
市场监管总局公布第四批查处涉疫药品和医疗用品违法典型案例
　　人民网北京1月4日电 （记者杨曦）近期，市场监管总局指导全国市场监管部门，持续加大涉疫药品和医疗用品稳价保质相关案件查处工作力度，坚持从严从快，保持高压态势，查处一批涉嫌哄抬价格、假冒伪劣等违法案件。 为持续发挥典型案例警示教育作用，引导经营者依法合规经营，市场监管总局4日公布了第四批查处涉疫药品和医疗用品违法典型案例： 一、北京盛阳东方文化发展有限公司销售不合格口罩案 北京市海淀区市场监管局开展口罩产品质量专项监督抽查，发现北京盛阳东方文化发展有限公司销售的一次性民用口罩(非医用)过滤效果、防护效果、标识等项目不符合《日常防护型口罩技术规范》（GB/T 32610-2016）标准，检验结果为不合格。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部