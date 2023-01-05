本报记者 刘玲玲 毕梦瀛 沈小晓

随着互联网技术、数字经济等加速发展，许多国家的电信网络诈骗案件持续增多，且呈现组织化、链条化、技术手段多变、跨境实施等特征，严重危害民众的财产和信息安全。不少国家持续出台措施，通过完善反诈骗立法、设立专门机构、升级技术手段等，强化打击电信网络诈骗犯罪，积极引导民众加强防范，积累了一些反诈防诈的有益经验。

法国——

依托专门机构强化监管措施

“您有一个包裹待领取，点击×××”“您需要拨打号码×××处理银行账户问题”……

在法国工作生活，记者有时会收到一些莫名其妙的短信或电话，这其中很多是诈骗分子利用社交平台、购物网站等的安全漏洞实施诈骗，令人防不胜防。若不提高警惕，很容易掉入陷阱造成财产损失。

根据官方发布的统计，2021年法国警方一共登记42.3万起电信网络诈骗案件，同比增长15%。法兰西银行发布的《2020年法国安全交易情况报告》显示，2020年法国发生780万笔欺诈交易，造成12.8亿欧元损失，其中互联网平台及跨平台电信网络诈骗占比超过2/3。

针对层出不穷的电信网络诈骗案，法国政府采取多种措施加强治理。隶属于法国国家警察总局的打击信息科技与通信犯罪总局，直接负责对电信网络犯罪活动进行技术和司法调查，并接受电信网络诈骗举报。随着诈骗形式和手段从单一的电话诈骗向跨平台、跨网络诈骗转变，法国政府近期进一步强化专门机构职能，设立职责更加细化的打击网络犯罪分局，负责调查新技术下的网络诈骗活动。

法国政府还推出专门服务网站，帮助用户有效屏蔽垃圾电话，用户也可在该网站举报诈骗电话。统计显示，该网站一年收到近50万起举报。法国政府专门开通了举报热线“33700”及跨运营商平台，多家电信运营企业可借助平台进行大数据分析，联合防范和打击网络诈骗犯罪。

法国政府不断完善个人信息保护相关立法，为打击电信网络诈骗提供法律依据。按照法国刑法典最新规定，对通过欺诈、不公平或非法手段收集个人信息的行为处以最高5年监禁和30万欧元罚款。法国消费法规定，收集客户信息必须征得客户同意，未经同意不得发送推广邮件等。法国《网络日报》近期刊发的一篇文章表示，目前电信网络诈骗发生的关键要素是个人信息的获取，敦促当局加强个人信息保护，进一步推动专项立法。

巴西——

升级银行技术建立共享平台

巴西信用评估机构益百利近期发布报告显示，2022年3月，巴西各类诈骗同比增长18.9%，主要涉及电信网络诈骗犯罪。受影响最大的是36—50岁人群，与其他年龄段群体相比，该群体经济活跃度及购买力较高，在互联网平台的活动时间较长，更易成为电信网络诈骗对象。

益百利首席经济学家拉比认为，电信网络诈骗数量短期内仍会继续上升。疫情防控期间，电子商务的快速发展给了不法分子以可乘之机。据巴西《经济价值报》报道，为应对花样繁多的电信网络诈骗，巴西各大银行纷纷决定尽快完成对银行应用程序的技术升级，要求对每笔交易都进行人脸识别、指纹识别等生物识别技术认证，提升账户安全性。此外，在人工智能算法的帮助下，用户平常使用手机时，拿手机的角度、打字时施加的压力以及打字常犯的错误等信息都将被收集，作为生物识别技术的一部分进行记录，一旦检测到异常，银行将会收到提醒。

此前，巴西央行已经对即时支付系统PIX的使用规则进行了调整，包括设定夜间转账上限、加强审核单笔转账额度更改申请等，以防范网络诈骗等可能。巴西央行表示，新规定出台后，不法分子得逞的可能性降低，一定程度上保障了PIX用户安全。

巴西司法部去年底成立特别委员会，逐步推动建立共享数据的联合平台，并相继组织多场跨部门培训，更好应对电信网络诈骗活动，目前已经取得一定效果。

阿联酋——

推广数字服务提高防诈意识

近一段时间，阿联酋迪拜警方多次提醒公众注意防范陌生来电、短信和电子邮件等，尤其要对通过社交网络等平台索要银行信息、验证密码、取款密码等个人信息的情况保持警惕。警方敦促民众受骗后要第一时间申请冻结银行账户，并立即报警。

随着数字化技术服务在阿联酋广泛应用，电信网络诈骗案件持续增加。为遏制电信网络诈骗犯罪，阿联酋检方此前启动了一款名为“我的安全社会”应用程序，效果显著。公众可通过上传图片、视频或语音片段，将诈骗行为发生的位置、时间和内容等信息发送给公诉机关。

阿布扎比警方不断升级一款名为AMAN的服务平台以应对电信网络诈骗。该平台提供24小时全天候服务，警方敦促民众举报与犯罪、安全或任何有助于预防犯罪相关的信息，帮助民众进一步提高安全意识，维护社会安全。

近期，阿联酋电信和数字政府监管局又推出一项名为“揭露者”的服务。当企业或机构使用注册的手机号码或固定电话号码给陌生用户拨打电话时，用户来电会显示企业或机构名称，一定程度上可以避免电信诈骗。

“随着数字技术的快速发展，警方采取了多项积极措施，建设和完善各类网络平台、应用程序等，方便民众自助举报，加大力度遏制电信网络诈骗。”迪拜警察局网络犯罪部主任赛义德·赫杰里表示，一方面执法团队需要不断打击诈骗活动；另一方面，民众也需要自主提高防诈意识，才能有效减少此类诈骗，“未来的工作重点将进一步转向提高民众的防诈意识，最大限度减少被电信网络诈骗的可能”。

《 人民日报 》（ 2023年01月05日 17 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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