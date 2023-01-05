贵州省遵义市——
丰富“菜篮子”，满足市民所需（高效统筹疫情防控和经济社会发展）
2023年01月05日08:34 | 来源：人民网－人民日报
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零点刚过，位于贵州省遵义市红花岗区的新雪域西南农产品交易中心灯火通明，人声鼎沸，一辆辆进货汽车陆续驶来，各类生鲜产品琳琅满目。
“一直要到中午才消停。”在交易中心经营着一家蔬菜商铺的李文福最近忙得脚不沾地，负责外采的合伙人下午刚发来11车货，他当晚就要将这172吨菜品分销出去。第二天，这些来自周边省份各种植基地的新鲜蔬菜，就将出现在全市各地的农贸市场和超市。
作为遵义市最大的农产品一级批发市场，新雪域西南农产品交易中心各类商品年交易总额约78亿元，占据了全市六成粮油交易量与八成果蔬交易量。“去年12月中旬就开始配备年货，其中耐储存的农副产品和粮油是重头戏，全力为老百姓安心过节做好物资保障。”中心招商运营总监周少彬介绍，目前入驻的2850家商户全部开门营业，并加派人手赴全国各地采购货物，让库存能够满足市场需求的同时确保销售价格整体稳定。
遵义市商务局进一步优化和细化工作举措，加强对蔬菜、水果、粮食、食用油、肉类、蛋类等物资供应市场的监测预警，与全市40家重点保供企业进行“一对一”包保，加大生鲜物资和重要商品进货力度，确保市场供应不断档、不脱销。
“截至去年12月28日，遵义市两家大型农产品批发市场库存蔬果1.5万吨、粮油1.6万吨，肉蛋类接近1100吨，可以满足群众日常生活需求。”遵义市商务局副局长高思革表示，将持续密切关注市场供求情况，指导重点保供企业拓宽进货渠道，增加生活物资库存，充分保障全市生活物资市场平稳运行。
遵义市进一步优化全市“菜篮子”商品零售终端业态布局，充分发挥公益性零售网点的示范引领作用。2022年，全市新建“遵惠民”平价肉菜专柜118个，累计达224个，日均向周边市民提供平价肉8.5吨、平价菜16.8吨。
《 人民日报 》（ 2023年01月05日 07 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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