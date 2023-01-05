除夕火车票7日开售！出行前需要注意这些
)2023年春节的脚步越来越近，按照火车票提前15天发售的安排，7日，2023年除夕(1月21日)的火车票将正式开售。抢票前，这些新变化你要注意！
资料图 熊能 摄
除夕火车票7日开售
2023年春运从1月7日开始，2月15日结束，为期共40天。
按照火车票提前15天发售的安排，1月5日，旅客可以购买1月19日(腊月二十八)的火车票，1月6日可以购买1月20日(腊月二十九)的火车票，1月7日可以购买1月21日(除夕)当日的火车票。
据了解，为充分满足旅客出行需求，方便旅客回家购票，铁路部门科学制定客车开行方案。其中，节前高峰日安排开行旅客列车6077对，节后高峰日安排开行旅客列车6107对，最大客座能力较疫情前的2019年春运增长11%。
此外，国铁集团表示，为满足旅客多样化需求，根据需要，将在部分运力紧张的高铁通道增开夜间高峰线动车组列车，在京广、杭深高铁开行卧铺动车组。
同时，铁路部门根据铁路12306客票预售和候补数据，分析旅客出行规律，动态研判客流走势，梯次安排运力投放，实现运能和需求的精准匹配。
资料图 公安部铁路公安局供图
倡导旅客错峰出行 加强重点处所通风消毒
今年，春运期间的疫情防控工作受到了广泛关注。
随着疫情防控政策的进一步优化，跨区域人员流动性将加速释放，2023年综合运输春运疫情防控和运输服务保障工作面临新形势。
如何最大限度保障广大旅客和职工健康，最大限度减少疫情对春运的影响？
对此，铁路部门倡导旅客错峰出行，减少人员聚集，强化车站客流组织，积极推广无接触式服务，引导旅客有序分散进站候车，保持安全距离。
此外，铁路部门将加强卫生间、洗手池、电梯扶手、座椅等重点处所通风消毒，保持站车良好环境；加强旅行健康宣传提示，引导旅客全程佩戴口罩，强化自身健康防护；严格规范做好铁路春运一线职工健康防护，加强保洁、安检、餐饮、业务外包人员一体化管理；强化路地联防联控，有序做好应急处置工作。
资料图：广州南站旅客正在检票进站。 广铁集团供图
购买儿童优惠票与学生优惠票有变化！
新版《铁路旅客运输规程》于2023年1月1日起施行。其中，有关儿童优惠票和学生优惠票的规定发生了变化。
儿童优惠票方面，全国铁路对儿童优惠票实行车票实名制管理，并以年龄划分优惠标准。随同成年人旅客乘车的儿童，年满6周岁且未满14周岁的儿童购买儿童优惠票，年满14周岁的购买全价票。每一名持票成年人旅客可免费携带一名儿童乘车，儿童年龄按乘车日期计算未满6周岁且不单独占用席位，超过一名时，超过人数应当购买儿童优惠票。
学生优惠票方面，铁路部门一并取消学生优惠票仅限寒暑假购买的限制，学生旅客可在一学年内任意时间购买4次优惠票。扩大非高峰方向列车票价打折优惠范围和幅度，让旅客获得更多实惠。
资料图：上海虹桥火车站 赵江炜 摄
旅客出行体验还有这些改进！
春运是人员流动规模最大、出行最为集中的时期。有旅客出行时担心“上不了车、转不了站、吃不好饭”的问题。
针对旅客上述担忧，国铁集团表示，铁路部门推出便民利民惠民服务举措，有效提升旅客出行体验。具体举措如下：
1、进一步扩大电子客票应用范围，在到站补票和列车补票业务环节全面实施补票电子化；完善12306消息通知机制，及时准确向已购票旅客推送列车停运和变更信息。
2、将开展互联网订餐的车站由55个增加到76个，覆盖全国绝大部分动车组列车和长距离普速列车。
3、安排站内便捷中转换乘服务的车站由80个增至100个，旅客换乘将更加便捷高效。
4、在全国3200余组动车组列车上推行“铁路畅行”扫码服务，旅客通过扫描座椅扶手上的“铁路畅行码”，可顺畅查询列车正晚点、运行位置、接续车次、交通接驳等出行服务信息。
这个春节，你回家吗？
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