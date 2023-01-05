记者 马爱平

原标题：生物农药护佑农业绿色高质量发展

走进四川省荣县双石镇曲江村15组村民杨绍兴的柑橘园，累累果实压弯了树枝，一派丰收景象映入眼帘。杨绍兴高兴地向科技日报记者介绍：“我家有20多亩柑橘园，有8亩进入盛产期。我从去年开始尝试使用生物农药，与前年相比，去年的柑橘果皮更薄、颜色更鲜艳、甜度更高，价格比普通柑橘每公斤可多卖5元，每亩可增收近2000元。”

《“十四五”生物经济发展规划》明确在生物医药、生物农业、生物质替代应用及生物安全四大重点领域优先发力，生物农药继续迎来发展利好。

使用量高速增长、品种不断增多

生物农药是指利用生物活体或其代谢产物针对农业有害生物进行杀灭或抑制的制剂，包括微生物农药、农用抗生素、植物源农药、生物化学农药、天敌昆虫农药、植物生长调节剂类农药等。生物农药的毒性通常比传统农药低、选择性强、低残留、不易产生抗药性。目前，国内生产加工生物农药，一般主要利用天然可再生资源（如玉米、豆饼、麦麸或某些植物体等），原材料的来源十分广泛、生产成本比较低廉。

“自2015年的《到2020年农药使用量零增长行动方案》提出以来，我国农药使用量已连续6年实现负增长，与此同时，生物农药使用量每年以15%以上的速度高速增长。”全国农技推广中心首席专家王凤乐介绍。

中国农业大学教授吴学民介绍，2018年全球生物农药市值达到了50亿美元，预计到2025年将增长到95亿美元，折算下来平均年复合增长率将达到15%—18%。

农业农村部农药检定所所长周普国介绍，为促进农业绿色、高质量发展，近年来化学农药用量大幅减少，生物农药品种不断增多。2017—2019年，我国自主创制并获得登记的农药新品种共66个，其中半数为生物农药，在创制领域，生物农药逐渐占据了半壁江山。

据了解，目前我国共有121个生物农药有效成分进行了登记，获得登记的产品共有3969个。其中微生物农药有效成分登记达41种，登记产品数量达557个。中国农业科学院植物保护研究所研究员农向群介绍，目前微生物农药使用量占整个生物防治剂使用量的90%以上，微生物农药登记数量仍在持续增加。同生物化学农药和植物源农药相比，微生物农药具有资源丰富、安全性好、产业化生态效益高等优势，这些也给微生物农药带来了发展契机。

生物农药发展搭上政策“便车”

从2006年提出“绿色环保理念”到2020年“绿色防控”写入《农作物病虫害防治条例》，近年来我国越来越重视农业绿色发展，生物农药发展也搭上了政策“便车”，进入了快速发展时期。

国家及各地政府采取战略指导、研发支持、缩短登记、补贴、示范先行等多项措施鼓励生物农药发展。《“十四五”全国农药产业发展规划》提出，要把绿色发展理念贯穿农药产业发展各环节，支持生物农药等绿色农药研发登记，推广绿色生产技术；调整产品结构，支持发展高效低风险新型化学农药，大力发展生物农药，同时在中西部重点培育一批生物农药优势企业和绿色农药制剂加工企业。《“十四五”生物经济发展规划》也提出，着眼保障粮食等重要农产品生产供给，适应日益多元的营养健康食物等消费需求，重点围绕生物育种、生物肥料、生物饲料、生物农药等方向，推出一批新一代农业生物产品。

对此，中国农业科学院植物保护研究所副所长、北京中保绿农科技集团有限公司总经理陈昶表示，《“十四五”生物经济发展规划》的发布有利于生物农药的科学健康发展，四大重点发展领域中从“以治病为中心”到“以健康为中心”、从“被动防御”到“主动保障”等，都与生物农药的作用原理高度吻合，与“预防为主、综合防治”的植保方针相一致，生物农药的发展必将迎来一个更新更好的环境。

为了响应国家号召，各省市发布了一系列政策推进生物农药产业发展，如《北京市“十四五”时期农业科技发展规划》明确加大新型生物肥料、生物农药、微生物饲料、疫苗等绿色投入品研发和新制剂创制。《湖北省人民政府关于加强农科教结合工作的意见》提到，大力推进传统农业改造。注重研究与应用结合，努力推进现代种业、生物农药、生物肥料、生物疫苗等具有湖北特色的农业高新技术产业发展，并在全国占有一席之地。《河南省人民政府关于印发河南省清洁土壤行动计划的通知》提到，加强林地园地土壤环境管理。加快推进林业生态省建设,严格控制农药使用量，大力推广生物农药，禁止使用高毒、高残留农药。进一步完善生物农药、引诱剂管理制度，加大使用推广力度。

进一步推广应用还需搬走“绊脚石”

加快生物农药发展与应用推广仍面临一些问题，多方发力才能推动生物农药蓬勃发展。

相比化学农药，生物农药防治相对专一、见效相对较慢，有些农户对生物农药的防治效果的感知不如化学农药，影响其使用生物农药的积极性。除此之外，农户对生物农药的认识不足、生物农药的价格相对较高等也是制约生物农药广泛应用的因素。

吴学民表示，中国生物农药研发与国外的差距不是特别明显，我们更需要注意的是，中国有很多生物农药的应用效果并没有得到完全发挥，因此要根据生物农药自身特点设计制剂剂型，提高界面性能、渗透性能，以及解决生物农药在喷洒过程中不损失性能的问题。

对于生物农药如何高质量发展？陈昶提出了相关建议，一是政府与行业管理部门应积极落实“放管服”，支持生物农药的发展；二是《“十四五”生物经济发展规划》提出“以健康为中心”，就应把作物健康作为评价指标，而不能仅仅依据“药效报告”；三是要对生物农药进行宣传和科普，特别是要打通“最后一公里”渠道屏障，指导种植户科学使用生物农药。

(责编：申佳平、陈键)

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