德国提出新“数字化战略” 成立6G研发行业联盟
2023年01月05日08:53 | 来源：科技日报
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原标题：提出新“数字化战略” 成立6G研发行业联盟
2022年，德国提出了新的“数字化战略”，同时强调人工智能的主导作用并致力于开发6G技术的潜能。
德国联邦政府提出新的“数字化战略”，全面建立互联、可持续的数据文化将成为未来几年德国科研领域的关键任务。具体包括：“国家研究数据基础设施NFDI”数据库建设；欧洲云计划盖亚-X和数据空间的互联互通；加强科研领域数据资助计划；扩大超级计算中心的数字化基础设施，提高数据加工能力等。在大数据方面，德国正积极推动建立一个统一的欧洲出行数据空间，并将德国工程院发起的“出行数据空间”视为灯塔项目。
在人工智能领域，德国政府决定每年资助柏林学习和数据基础研究所、慕尼黑机器学习中心等5个人工智能能力中心各5000万欧元，以确保德国在人工智能领域的技术主权。欧洲高性能计算联合体决定在德国于利希研究中心建造欧洲第一台百亿亿级超级计算机，德国政府将为这台超级计算机提供5亿欧元的资助。
德国也成立了6G研发行业联盟，29家企业和研究机构将研究6G技术的潜力，到2025年，德国6G研究计划将共获得7亿欧元的资金。
(责编：申佳平、陈键)
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