包兴安

原标题：18地一季度地方债计划 发行规模合计超1.2万亿元

青岛市计划将于1月6日发行212.6亿元新增地方债。这意味着，2023年地方债发行即将开启。据记者梳理，截至1月4日，已有18个省份及计划单列市披露了地方债发行信息，2023年一季度计划发行规模合计超过1.2万亿元。

中央财经大学财税学院教授白彦锋在接受《证券日报》记者采访时表示，地方债投资项目从规划立项到最终落地实施需要时间周期，今年地方债发行快速启动充分体现了积极的财政政策靠前发力。

在巨丰投顾高级投资顾问谢后勤看来，面对经济压力，财政工具提前发力很重要。此前财政部已经下达部分地方债券发行额度，使得各地方在今年1月份快速启动发行，从而尽快形成实物工作量来扩大有效投资，拉动经济增长。

例如，青岛市将于1月6日发行171.6亿元新增专项债券和41亿元新增一般债券，债券资金将投向市政基础设施、交通、医院建设、棚户区改造等领域；厦门市将于1月9日发行14亿元新增一般债券，将投向道路建设项目以及社会事业、市政基础设施等项目。

数据显示，2023年一季度，云南、山西等18地计划将至少发行12091.9亿元地方债（其中青岛市只公布了1月6日发债计划、河南省只公布了1月10日发债计划、海南省只公布了1月份发债计划）。其中，新增地方债规模达10597.1亿元，再融资债券规模达1494.8亿元。新增地方债中，新增专项债券计划发行规模达8978.1亿元。

“在目前披露的一季度计划发行的地方债中，逾七成都是新增专项债。与一般债券不同，专项债项目要求自求平衡、不列入地方政府财政赤字，表明我国在地方债管理当中将进一步严肃财经纪律、不断提高财政资金的支出效率。”白彦锋表示。

近日，财政部部长刘昆在接受新华社记者采访时表示，专项债是带动扩大有效投资、稳定宏观经济的重要手段。2018年以来，累计安排新增地方政府专项债券14.6万亿元。其中，2022年截至11月末，发行新增地方政府专项债券4万亿元，支持近3万个重点项目建设。2023年，将适量扩大专项债券资金投向领域和用作资本金范围，持续形成实物工作量和投资拉动力，推动经济运行整体好转。

白彦锋表示，适量扩大专项债资金的投向领域和用作资本金范围，可以使专项债资金在更大范围、更广领域发挥作用；作为资本金则可以更好地发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆撬动作用，更好地带动社会资金助力稳增长。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经