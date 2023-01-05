人民网记者 许维娜

灯火璀璨的店铺、琳琅满目的商品、熙熙攘攘的人流……日前，在山东省菏泽市牡丹区曹州古城景区，浓浓的烟火气息拂面而来。市民们赏夜景、逛集市、享美食，多彩“夜经济”丰富了人们的夜生活，激发出城市消费新活力。

夜间经济一般指从当日18时至次日凌晨2时的服务业类经济活动，几乎涵盖了商业、交通运输业、餐饮业、旅游业、娱乐业等所有第三产业。数据显示，大约60%的消费发生在夜间，一些大型商场每天18时至22时的销售额占比超全天的50%。

“从中午开始一直到晚上，人流量比较大，欣欣向荣，销量增加挺明显的。”曹州古城景区商户魏娜表示。

“夜经济”让不少城市重新散发出了久违的烟火气，成为“稳就业”的重要抓手和拉动经济社会发展的重要引擎。

曹州古城景区相关负责人表示，目前，东方红商业街沿街商铺有2700多家、临时摊位500家左右，商业广场步行街聚集商业店铺800多家，累计带动相关从业人员5万多名。

热闹繁华、充满烟火气的曹州古城景区，正是菏泽区“夜经济”发展的一个缩影。据悉，2022年上半年，牡丹区实现社会消费品零售总额127.8亿元、市场交易额近470亿元，各项指标持续攀升。

实际上，全国多地“夜经济”的活力正在显现。同时，“夜经济”也已从早期的夜市，发展成为食、游、购、娱、体、展、演等多元化消费。在为市民提供消费便捷的同时，“夜经济”也对城市治理水平提出了更高要求。

去年10月，湖南省就推动“夜经济”高质量发展提出了若干意见，指出将重点打造100家夜食、夜购、夜游、夜健、夜教、夜展等多业态并举、辐射带动能力强的夜间消费聚集示范区，积极推进国家级夜间文化和旅游消费集聚区建设，办好中国城市夜间经济发展峰会。

“发展夜间经济不仅能满足人民日益增长的美好生活需要，还能扩大内需、繁荣市场、创造就业，展现地方特色文化、焕发城市活力。”中国宏观经济研究院对外经济研究所副所长王蕴说。

王蕴认为，发展夜间经济，能在多方面焕发城市活力，包括为城市增添“烟火气”，提升城市生活体验度；丰富城市经济活动业态，创造更多经济产出；改善城市治理，提高城市运转效率等。

随着夜间经济的发展，近年来，一些新型夜市不断涌现。潮流夜市、后备箱集市、星星集市、社区民生夜市等，受到年轻人的欢迎。相比传统夜市，新型夜市“小而美”又不失“烟火气”。

有专家表示，从夜市到夜间经济商圈再到夜间文旅消费集聚区，夜间经济正迈向高质量发展。夜间经济不断向产业化、专业化、品质化的方向升级，折射出人们对更丰富、更便利、更美好生活的向往。

(责编：郭思邈、高雷)

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