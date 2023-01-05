人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《癸卯年》特种邮票正式发行

2023年01月05日15:17 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月5日电 （记者杨虞波罗）据国家邮政局消息，自2023年1月5日起，消费者可以在全国指定邮政网点、集邮网厅、中国邮政手机客户端以及中国邮政微邮局集邮微信商城购买《癸卯年》特种邮票。

《癸卯年》特种邮票。国家邮政局供图

据介绍，《癸卯年》特种邮票是中国生肖邮票第四轮中的第八套，邮票一套两枚，第一枚名为“癸卯寄福”，用象征童趣的蓝色描绘了一只右手执笔、左手持信的睿智卯兔，将生肖与书信文化结合，表达中国人民在新春期间以书信互相关心，寄托思念，送去祝福的含义，也寄予了新的一年携手共绘宏伟“蓝图”的美好寓意。第二枚名为“同圆共生”，描绘了三只兔子首尾相接、奔腾不息的场景，其设计灵感源自敦煌壁画“三兔共耳”图案，表达生生不息、团圆美满的吉祥寓意，象征着中华民族自强不息、生机勃勃，象征着中国人民团结奋斗、步调一致，象征着国家的力量、人民的活力；背景衬以“玉兔捣药”纹饰，表达了战胜疫情、回归正常生活的美好祝福，传递了祈求国泰民安、身体安康的诚挚祈愿。

(责编：杨虞波罗、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《癸卯年》特种邮票正式发行
　　人民网北京1月5日电 （记者杨虞波罗）据国家邮政局消息，自2023年1月5日起，消费者可以在全国指定邮政网点、集邮网厅、中国邮政手机客户端以及中国邮政微邮局集邮微信商城购买《癸卯年》特种邮票。 《癸卯年》特种邮票。…
第二届数据安全治理峰会成功召开
　　人民网北京1月5日电 （记者王震）第二届数据安全治理峰会1月5日在北京召开。本次峰会由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会指导，中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会主办，数据安全推进计划承办，主题为“筑牢安全根基 促进数据利用”。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部