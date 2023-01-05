人民网北京1月5日电 （记者杨虞波罗）据国家邮政局消息，自2023年1月5日起，消费者可以在全国指定邮政网点、集邮网厅、中国邮政手机客户端以及中国邮政微邮局集邮微信商城购买《癸卯年》特种邮票。

《癸卯年》特种邮票。国家邮政局供图

据介绍，《癸卯年》特种邮票是中国生肖邮票第四轮中的第八套，邮票一套两枚，第一枚名为“癸卯寄福”，用象征童趣的蓝色描绘了一只右手执笔、左手持信的睿智卯兔，将生肖与书信文化结合，表达中国人民在新春期间以书信互相关心，寄托思念，送去祝福的含义，也寄予了新的一年携手共绘宏伟“蓝图”的美好寓意。第二枚名为“同圆共生”，描绘了三只兔子首尾相接、奔腾不息的场景，其设计灵感源自敦煌壁画“三兔共耳”图案，表达生生不息、团圆美满的吉祥寓意，象征着中华民族自强不息、生机勃勃，象征着中国人民团结奋斗、步调一致，象征着国家的力量、人民的活力；背景衬以“玉兔捣药”纹饰，表达了战胜疫情、回归正常生活的美好祝福，传递了祈求国泰民安、身体安康的诚挚祈愿。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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