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第二届数据安全治理峰会成功召开

2023年01月05日15:10 | 来源：人民网
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人民网北京1月5日电 （记者王震）第二届数据安全治理峰会1月5日在北京召开。本次峰会由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会指导，中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会主办，数据安全推进计划承办，主题为“筑牢安全根基 促进数据利用”。

峰会发布多项数据安全领域的研究成果，同时邀请行业专家、一线大咖进行精彩分享，加强数据安全生态交流，探讨数据安全发展机遇，引领数据安全新跨越，推动数据安全新发展。

中国信通院云计算与大数据研究所所长何宝宏在致辞中指出，数据安全是建设安全高效的数据要素市场、激发企业创新活力的关键保障，并介绍了中国信通院云计算与大数据研究所在数据安全领域标准研制、评估评测、行业交流等方面取得的成果和下一步工作计划。

峰会上，中国信通院云计算与大数据研究所副所长魏凯发布了《数据安全治理实践指南（2.0）》；中国信通院云计算与大数据研究所副主任（主持工作）姜春宇发布了《2022年数据安全行业调研报告》；中国信通院云计算与大数据研究所副主任李雪妮发布了《数据安全产品与服务图谱2.0》。同时，峰会还发布了2022年“星河案例”数据安全专项名单，第二批“可信数安”评估评测通过名单，数据安全推进计划（DSI）行业工作组各项工作成果。

未来，中国信通院云计算与大数据研究所将继续发挥平台作用，通过推进标准体系建设、完善“可信数安”评估评测体系、深化行业数据安全关键问题研究、加强交流咨询服务等方式，助力数据安全可持续发展。

(责编：王震、高雷)
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